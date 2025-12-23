Alerta reveló que se va de Colombia por la “inseguridad”; recibió críticas por su decisión

Ricardo Lozano, ‘Alerta’, es uno de los comediantes más queridos en Colombia, entre otras cosas por su paso por ‘Sábados Felices’ y ‘La Casa de los Famosos’; comediante que recientemente dejó atónitos a sus fans al revelar que decidió abandonar el país junto a parte de su familia por “la inseguridad”. Acá el nuevo territorio que lo recibirá.

Más allá de su innegable talento para la comedia, Lozano se ha caracterizado por ser uno de los cuenta chistes que mejor administras sus redes sociales, mostrando su cotidianidad y la de su familia con jocosos videos en los que plantea situaciones que puede vivir cualquier persona; estilo que le ha permitido sobrepasar la barrera de los 600.000 seguidores en plataformas como Instagram.

Aunque la felicidad golpea a su puerta constantemente, Lozano reveló recientemente lo sentido que se siente por la situación de seguridad del país, hasta el punto que decidió radicarse en Estados Unidos en pro de un mejor futuro para él y los suyos.

“Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país, Colombia, un poco inseguro, vamos a empezar año nuevo y una nueva vida en los Estados Unidos. Nos vamos a quedar acá un rato, pero vamos a seguir luchando por nuestro país desde acá. Colombia, te queremos”, fueron las palabras del comediante, las cuales abrieron un gran debate en la web.

“Cuando se ama con el corazón no se abandona”, “Así empezamos los venezolanos ahora somos más de 9 millones regados por el mundo... se lo dijimos amigos colombianos no hicieron caso”, “Cada quien es dueño de sus decisiones y las críticas son eso, críticas”, “O más bien porque su comedia ya no pega acá en Colombia y debe buscar trabajo en otro país, no por inseguridad, sino por mediocridad”, y “Que ironía de la vida le toca buscar oportunidades en otros países porque la clase elite que él defiende ya no le da trabajo y le toca hablar mal de su mismo país”, fueron algunas de las reacciones.