Después de más de mil platos, Violeta Bergonzy se coronó como ganadora de MasterChef Celebrity 2025; ¿sorpresa?

MasterChef completó en este 2025, una década de estar al aire, y su versión Celebrity llegó a su séptima entrega, misma que definió a su ganadora en la noche de este martes 25 de noviembre, con una serie de platillos en las que Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzy y Valentina Taguado, dieron todo de sí para ganarse el premio final.

La carrera por saber quién heredaría la corona de Paola Rey, inició el pasado lunes 24 día en el que los jurados fueron concisos en decirles a las cocineras que debían realizar tres platos para cada uno de ellos, una entrada, un plato fuerte y un postre, en el que se debía relatar una historia, como lo afirmó Zubiría.

Las finalistas tendrán 60 minutos para hacer la preparación previa y de a 30 minutos para mostrar cada uno de los platillos, lo que completaría dos horas y media de reto; pero con un detalle que no es para nada mínimo, solo tendrían diez minutos para entrar a la despensa.

Violeta fue la primera en dar pistas de lo que elaborará de plato fuerte, un encocado en el que brillaran los sabores del Pacífico, con los cuales buscó representar la tradición de la Semana Santa en Popayán; or su parte, Carolina, hará resaltar los sabores del coco, ingrediente que por poco y no encuentra en esta alacena; Valentina no se quiso ir por lo fácil y cogió unos champiñones, que muchos esperan los haga rellenos o en salsas, con los que quiso elogiar la vida de su abuela fallecida; a última en seleccionar ingredientes fue ‘Aleja’, quien mostró sus raíces tolimenses realizando una entrada en la que representó un tamal.