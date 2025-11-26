¿Anticipó su triunfo? Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’, dedicó sorpresivo mensaje para Violeta Bergonzi

La noche de este 25 de noviembre se llevó a cabo la gran final de ‘MasterChef Celebrity’ luego de varios tensionantes episodios, la gran final estuvo a cargo de figuras como Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi, quienes tuvieron que conquistar a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con preparaciones de tres tiempos y demostrando así sus conocimientos a lo largo del ‘reality’ del Canal RCN.

Si bien, la gran final se dividió en dos capítulos, dejando como ganadora de esta versión 2025 a Violeta Bergonzi, quien logró destacarse en cada una de las preparaciones y tener un mayor nivel en la cocina en comparación con sus compañeras de la gran final.

Las emociones, por supuesto, estuvieron a flor de piel en cada uno de los participantes, a pesar de que la final terminó siendo grabada cuatro veces con el fin de que la información no se filtrara. Luego de la confirmación de Bergonzi como ganadora, los diferentes mensajes por parte de amigos y seguidores no se hicieron esperar, entre ellos el de Claudia Bahamón, quien aseguró:

“Violeta Bergonzi de ‘MasterChef Celebrity’ 2025. ‘MasterChef’ se ha convertido en un ritual en Colombia. Es un símbolo de mérito, de pasión, de creatividad y de resiliencia. Un lugar donde el talento se cocina a fuego lento y donde cada historia encuentra su sabor propio. En nuestro país este título significa corazón. Acabamos de vivir una final que nos recuerda que la cocina es un lenguaje universal entre amor bonito, que conecta y sana. Hoy tenemos una nueva campeona.

Violeta Bergonzi ganó la disciplina. Ganó la consistencia. Ganó la pasión. Ganó la creatividad. Ganó el riesgo. Ganó el amor por los orígenes. Ganó el respeto por los productos. Ganó la historia detrás de cada plato. Ganó la vulnerabilidad de quien se atreve. Ganó la valentía de quien no se rinde. Ganó la belleza de cocinar con el alma. Gracias a la Viole linda por inspirarnos. Siempre llena de certeza me dijiste que ibas a ganar jajaja te quiero bola, ganaste", fueron las declaraciones expuestas por parte de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Quién es el esposo de Violeta Bergonzi, de ‘MasterChef Celebrity’?

Violeta Bergonzi hace varios años está casada con Hernando Luque, quien es un ingeniero civil que también se desempeña en otros negocios como agencia creativa, bienes raíces, barberías. Además de ser estratega de marketing, construyendo una familia con la presentadora y dándole la bienvenida a sus dos hijos, quienes son Alicia y Hernando, convirtiéndose en su principal apoyo en medio de sus diferentes proyectos.