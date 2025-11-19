Sofía Petro mostró su talento como cantante de la mano de Rosalía y se llevó varios halagos

Sofía Petro es la hija mayor de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, quien estaría sobre sus 23 años de edad y se convirtió en la mano derecha de su padre durante las pasadas elecciones presidenciales, alcanzando así una amplia visibilidad. Tras su graduación en Francia en ciencias políticas, la joven decidió radicarse en Colombia llevando a cabo diferentes facetas, las cuales se encarga de evidenciar por medios de sus redes sociales.

A pesar de la serie de críticas de las que ha sido víctima en varias ocasiones, Sofía busca seguir bastante activa a través de plataformas digitales y en medio de una de sus más recientes apariciones, la hija de Gustavo Petro mostró su talento como cantante, mostrando su destreza vocal, pero también su habilidad con la guitarra.

La joven interpretó una de las canciones del nuevo álbum de Rosalía, a quien no dudó en demostrarle su cariño y admiración: “Esta es mi favorita del álbum, haces mi vida más bonita y ligerilla, gracias por siempre y gracias a los vecinos peleándose de fondo que le da un toque”.

En cuestión de minutos fueron varios los comentarios que recibió Sofía Petro, alcanzando más de 9 mil reacciones, “La familia Petro, talento por todos lados”, “Canten en la fiscalía Higuita”, “Hija de tigre sale pintada, inteligente como su padre”, “Simplemente bella”, “La hija de nuestro héroe”, “Sofía Petro Alcocer hermosa, Dios te bendiga siempre”.

Cabe resaltar que Sofía Petro se ha destacado en diferentes disciplinas, especialmente cuando de muestras artísticas se trata.

¿Cuál es la enfermedad que padece Sofía Petro?

En medio de un video, a través de su cuenta de Instagram, Sofía Petro aseguró que padece en la enfermedad de endometriosis, “Hola, estoy en mis días y usualmente cuando estoy en mis días tengo mucha inflamación y me duele mucho todo. Porque tengo endometriosis, muchas veces no es diagnosticada, pero si te duele mucho tu menstruación, eres muy irregular y tienes algunos de estos síntomas, es bueno que te revises (…) Para estos días uso calzones menstruales que son mi salvación”.

De acuerdo con la información mencionada por la Clínica Universidad de Navarra: “La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a las mujeres durante su vida reproductiva.