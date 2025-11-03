Hija de Gustavo Petro habló sin tapujos de su salario y negó las acusaciones de viajar con impuestos

Sofía Petro es la hija de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, quien ha logrado alcanzar una amplia visibilidad con el paso de los años. Si bien, ha sido blanco de críticas en varias ocasiones, esto no ha sido impedimento para que la joven que hace pocos meses se graduó de Ciencias políticas revele varios detalles de su vida y en medio de sus más recientes apariciones mostró su viaje por el Amazonas sin lujos ni excentricidades como muchos pensarían.

Le puede gustar: “Qué m&erd% la violencia”: Lincoln Palomeque mostró su indignación ante el asesinato del joven estudiante de los Andes

Sofía dio de que hablar por su inteligencia durante las pasadas elecciones presidenciales, además se llevó varios halagos por la belleza con la que cuenta. Aunque para aquel momento vivía en Francia debido a sus estudios, lo cierto es que actualmente estaría radicada en Colombia llevando a cabo otros proyectos y siendo parte de PARES, fundación para la paz y la reconciliación.

En medio de algunas de sus más recientes apariciones, la hija de Gustavo Petro mostró que emprendió una nueva aventura por el Amazonas en barco, dejando ver varios de los lugares con los que cuenta esta zona del país, pero también su descanso en hamaca y algunas de las personas con las que ha podido compartir.

Aunque varios de sus seguidores resaltaron que debía tener cuidado con su seguridad, ya que al parecer, viajó con algunos de sus amigos, la serie de críticas tampoco se han hecho esperar, tanto así que Sofía terminó respondiendo al uno de los comentarios en el que se lee “Qué rico que disfrutes con la platica de nosotros los colombianos”.

Ante el hecho, la hija del Gustavo Petro señaló “Responder este tipo de comentarios claramente es perder el tiempo, pero justo como me encuentro con lago de tiempo, porque como estoy en un barco durante tres días y está un poco lento. Yo tengo un trabajo y me pagan un salario, no es un salario muy grande, pero me alcanza para pedirme 4 días de vacaciones y hacer un pequeño viaje que no es un viaje con muchos lujos, no es que tú digas wow Sofía estás viajando super crucero.

Es un lujo por las personas que he conocido, por los paisajes, ya de por sí es un privilegio poder viajar, aunque sea sin grandes lujos, superprivilegio, pero me lo estoy pagando yo y te prometo que las personas que sí se están robando el dinero en Colombia no están viajando aquí“, fueron las declaraciones que añadió Sofía Petro.