Este fue el trabajo que tuvo el novio español de Sofía Petro con Gustavo Petro, “inicialmente no quería”

A sus 23 años de edad, Sofía Petro, la hija mayor entre el matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, se ha destacado por su lucha feminista y definiéndose como progresista. Actualmente, la joven forma parte de Fundación Paz y Reconciliación (PARES) como investigadora, mientras que sigue adelante con sus estudios de maestría en Políticas públicas que estaría a punto de finalizar.

La familia presidencial, sin duda, ha dado de que hablar en varias ocasiones, estando inmersa en varias polémicas, por su parte, Sofía busca ser bastante privada cuando de mi vida se trata, refiriéndose específicamente a las diferentes situaciones que se dan en Colombia y por ende, su evidente inconformismo.

Hace pocos días, la hija de Gustavo Petro estuvo haciendo parte del pódcast de Vanessa de la Torre, ‘Geniales y mayores que yo’, donde se refirió a diferentes temas, entre ellos su actual pareja, Arnau Martí, con quien lleva varios años de relación y se conocieron en medio de su carrera profesional en Francia, ya que ambos se encaminaron por las Ciencias políticas.

A lo largo de la conversación, Sofía también terminó confesando que su novio, el español, Arnau Martí, ya tuvo la oportunidad de trabajar con su padre, el presidente, Gustavo Petro: “Él vino para hacer prácticas con la campaña, fue un momento un poco extraño porque teníamos que hacer otras cosas, teníamos que ir normalmente a hacer prácticas en Sudáfrica, de intercambio universitario, pero con todo lo del COVID y tal no lo conseguimos y como solución a la universidad les dijimos vamos a hacer prácticas en la campaña (…)

Hay que decir que yo inicialmente no quería porque yo le decía justamente a él, que me parecía muy pesado, que me parecía un momento muy tenso y él me decía, pues por lo menos podemos aprender juntos. En parte, gracias a él he vivido todo este proceso que me he involucrado más activamente en la vida pública, él me ha dado muchas alas para eso. Él es una persona que me da muchas alas, que me quiere con libertad", agregó la hija de Gustavo Petro.

Sofía Petro habló de la etapa de Gustavo Petro en el M19

En medio de la misma entrevista, Sofía Petro terminó refiriéndose a la época en la Gustavo Petro estuvo haciendo parte de un grupo al margen de la ley y a pesar de sus ideales, dejó claro que se siente orgullosa de que su progenitor haya dejado esta época detrás: "lo que yo siento hoy es mucha tranquilidad porque sé que tengo papá que se acopló a unos acuerdos de paz, que decidió dejar las armas y que decidió aportar al país a través de sus ideas y lo lleva siendo, bueno, es todo lo que yo he visto en mi vida de él”.