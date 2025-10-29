Hija de Gustavo Petro se burló de las críticas al ingresar a la Lista Clinton

El actual presidente de la república, Gustavo Petro en las últimas semanas ha dado de que hablar luego de que se confirmara que ingresó a Lista Clinton, así como también su esposa, Verónica Alcocer y sus hijos. Hasta el momento el único que se ha referido a este tema ha sido su hijo, Nicolás Petro asegurando que su caso se trata de una persecución e incluso que buscará ayuda de entes internacionales.

Durante las pasadas elecciones presidenciales, donde Petro se convirtió en presidente, quien también terminó siendo la protagonista fue su hija, Sofía Petro, quien estaría sobre sus 24 años de edad. La joven y estudiante de Ciencias políticas, ha buscado no referirse de manera contundente a las críticas o polémicas en las que se ve inmerso a su padre.

Una de las más recientes tuvo que ver con la Lista Clinton, donde el mismo Petro confirmó la noticia por medio de sus redes sociales “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE. UU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas“.

Días más tarde, las críticas para su hija, Sofía, estuvieron presentes por medio de sus redes sociales, sin embargo, ella ha hecho caso omiso a las mismas y recientemente compartió una imagen entre comentarios negativos, pero también el apoyo de sus fans: “¿Ella quedó en la Lista Clinton, también?“, mientras que otro usuario resaltó “En la lista de mi corazón”.

Lo que queda claro es que Sofía ha buscado tomar las críticas de la mejor manera posible, enfocándose en el cariño que muchas veces le expresan sus fans.

¿Quién es el novio de la hija de Gustavo Petro?

El novio de la hija de Gustavo Petro, Sofía Petro, es un joven español llamado Arnau Martí, estudiante del Instituto de Ciencias Políticas de París, fue quien se robó su corazón desde el año 2019. La pareja se conoció gracias a un amigo colombiano en común. A partir de ese momento empezaron a salir y nació el amor entre los dos, pero, llegó la pandemia cuando recién empezaban su noviazgo y, por cuestiones de la cuarentena, se fueron a vivir juntos. Actualmente, se desconoce si viven juntos.