Así despidió Valentina Taguado de MasterChef Celebrity, tras estar cerca a la victoria

MasterChef completó su séptima entrega en la noche del 25 de noviembre de este 2025, la misma que definió a su ganadora en la noche de este martes 25 de noviembre, con una serie de platillos en las que Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado,dieron todo de sí para ganarse el premio final.

Puede leer: ¿Anticipó su triunfo? Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’, dedicó sorpresivo mensaje para Violeta Bergonzi

Tras la salida de Michelle Rouillard en un reto grupal en la Guajira, se definió que las cuatro participantes mencionadas se disputarían la final que estuvo dividida en dos capítulos y que fue grabada varias veces con el fin de que no se filtrara la información del ganador. En el caso específico de Valentina, durante todo el reto tuvo una molestia, debido a que se volvió mucho más complicado para ella.

La razón de la molestia, es que Taguado experimentó un mal movimiento que impactó directamente una de sus rodillas y aunque la producción llamó de inmediato al equipo médico, la molestia persistió durante las dos horas y medio de la prueba. Por lo que la locutora tuvo dificultades para desplazarse entre su estación a ir por los elementos que necesitaba para cocinar.

Finalmente, el concepto de su plato fue "Dedicatoria al cielo” surgió del recuerdo de su abuela, quien falleció durante el rodaje del reality, por lo que el detalle que generó un vínculo emocional fuerte y la motivó a construir platos que representaran momentos importantes de su historia familiar.

Le puede interesar: ¿Nuevo romance?, Valentina Taguado estaría saliendo con el ex de la Mafe Méndez; en entrevista tuvieron incómodo momento

Tras el anuncio de que la ganadora era Violeta Bergonzi, Taguado se despidió de MasterChef con un carrete de fotos y algunas palabras para dar el adiós:

“GRACIAS MasterChef Hoy se acabó una de las mejores experiencias de mi vida, la disfrutamos de principio a fin, aprendimos, nos reímos, lloramos, amamos y cocinamos!¡Que gran final! Una producción increíble, con personas increíbles(...)Si se logran los sueños desde las risas y el amor. Recuerdos increíbles, maravillosos, imborrables. Persigan sus sueños, ríanse en el proceso y destilen amor, gracias a los que llegaron hasta aquí. TE AMO MasterChef”