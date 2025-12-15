“No hay otro animal más poderoso que tú”: Paloma Valencia agradeció a Mafe Cabal su candidatura presidencial

Luego de varios días de espera, este lunes 15 de diciembre el Centro Democrático dio a conocer que la senadora Paloma Valencia, obtuvo la mayor votación en la medición interna del partido. Es decir, que se convierte en la candidata presidencial del uribismo en 2026.

Tras dar a conocer la noticia, Valencia de la mano de varias de las figuras del Centro Democrático dio su primer discurso como la candidata elegida, demostrando su deseo por quedarse con las próximas elecciones presidenciales, preparándose así para la contienda electoral frente a candidatos de otros partidos y por ende, dando a conocer algunos de los proyectos que pretende realizar.

Cabe resaltar que en medio de su discurso, Paloma Valencia mencionó a María Fernanda Cabal, otra de las precandidatas del Centro Democrático, con quien ha compartido desde hace varios años y quien también aspiraba a la presidencia de Colombia:

“Esta candidatura tiene tres nombres, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y yo. Ellas son parte estructurante de que yo pueda estar hoy aquí, quiero decirle a María Fernanda mi leona y mi guerrera, no hay ningún otro animal más poderoso que tú en todas las selvas del planeta y quiero decirle a María Fernanda que reconozco su entrega, su valentía, su capacidad, este partido no sería lo que es sin su voz, sin su firmeza, sin su carácter. María Fernanda eres un orgullo para el Centro Democrático, para Colombia y eres parte integral de mi corazón y de mi campaña que es la tuya también", fueron las declaraciones expuestas por parte de Paloma Valencia.

Asimismo, Valencia pidió discernimiento y fuerza para afrontar cada una de las situaciones a nivel político que tiene que atravesar. Por supuesto, la candidata presidencial al Centro Democrático destacó el esfuerzo de su partido y del expresidente, Álvaro Uribe Vélez.