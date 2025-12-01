Valentina Taguado respondió a rumores maltrato en su trabajo: “De caerle mal a inventar, ahí es donde está la responsabilidad”

Tras su paso por el programa de radio Los Impresentables de Los 40 y después de convertirse en una de las cuatro finalistas de la séptima temporada de MasterChef Celebrity, la locutora y presentadora Valentina Taguado inicia una nueva etapa profesional como parte de ¿Qué hay pa’ dañar?, el formato digital con el que el Canal RCN busca fortalecer su presencia en redes sociales y en su aplicación oficial.

Fue precisamente durante una de las transmisiones recientes que Taguado se mostró visiblemente molesta al hablar de una situación que ha venido afectándola desde hace tiempo. La presentadora explicó que una excompañera de trabajo ha asegurado en repetidas ocasiones haber recibido malos tratos de su parte, versiones que se han difundido y amplificado en internet.

Ante esto, su colega en el set, Johana Velandia, le preguntó por qué no revelaba públicamente la identidad de la persona en cuestión, señalando que no le parecía justo que los rumores continuaran circulando sin que se diera su versión completa.

“O sea, le cae mier$# a ella y ¿yo para qué voy a hacer eso? Si en mis manos está no hacer algo para que le caiga mier$# a alguien, pues decido no hacerlo. (...) Ojo con lo que están diciendo porque es que si hay pruebas, claramente, no me harán quedar mal a mí, va a quedar mal la persona”, comentó la locutora.

La también creadora de contenido aclaró que está dispuesta a recibir críticas, siempre y cuando estén sustentadas, y enfatizó en la responsabilidad que implica hacer señalamientos falsos en redes sociales.

“Yo le puedo caer mal a mucha gente y me tiene completamente sin cuidado porque no me interesa ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo, pero de caerle mal a inventar... Ahí es donde está la responsabilidad, pensando en las consecuencias. Por eso digo, una publica pruebas y el que queda mal no es uno”.

Con estas declaraciones, Taguado busca detener la ola de comentarios que, según ella, no solo afectan su nombre, sino que también contribuyen a la desinformación en plataformas digitales.

¿Qué dijo Valentina Taguado del final de MasterChef Celebrity?

El concepto de su plato, titulado “Dedicatoria al cielo”, nació del recuerdo de su abuela, quien falleció durante las grabaciones del reality. Ese vínculo emocional se convirtió en la inspiración que la llevó a crear preparaciones cargadas de memoria, homenaje y momentos significativos de su historia familiar.

Tras anunciarse a Violeta Bergonzi como la ganadora de la temporada, Valentina Taguado cerró su paso por MasterChef Celebrity con un carrete de fotos y un mensaje de despedida lleno de gratitud:

“GRACIAS, MasterChef. Hoy terminó una de las mejores experiencias de mi vida. La disfrutamos de principio a fin: aprendimos, nos reímos, lloramos, amamos y cocinamos. ¡Qué gran final! Una producción increíble, con personas increíbles (...).Los sueños se cumplen desde la risa y el amor. Me llevo recuerdos maravillosos, imborrables. Persigan sus sueños, rían en el proceso y destilen amor. Gracias a quienes llegaron hasta aquí. Te amo, MasterChef”, afirmó.