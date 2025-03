“No me desesperé”: Expresentadora de ‘La Red’ relató su dura batalla contra el cáncer

El cáncer es una de las enfermedades más devastadoras, y nadie está exento de padecerlo. A lo largo de los años, muchas personalidades del mundo del entretenimiento han enfrentado esta dura batalla, y una de ellas ha sido la periodista y presentadora Diva Jessurum.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Las impactantes fotos de Diva Jessurum al revelar que tuvo cáncer

La exconductora del programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, recordó a través de sus redes sociales el difícil momento en el que fue diagnosticada con cáncer. En un emotivo mensaje, compartió cómo se sintió vulnerable ante la enfermedad, pero también cómo encontró la fuerza para seguir adelante.

“No me da pena mostrar que soy vulnerable y que la vida me ha golpeado más fuerte de lo que alguna vez esperé, pero no me desesperé. Saqué la poca fuerza física que tenía en mi cuerpo y la que me sobraba en el corazón para salir adelante y sí, lo logré”, escribió la presentadora, inspirando a miles de seguidores con su historia de resiliencia.

La comunicadora aprovechó esta oportunidad para enviar un mensaje de aliento a todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, ya sea por cuestiones de salud, laborales o emocionales. “Si yo pude hacerlo, tú también lo puedes lograr, y esto aplica para lo personal, laboral y emocional”, afirmó con determinación.

Además, la periodista anunció que próximamente llevará su experiencia de vida a un evento especial, donde espera despertar la conciencia de los asistentes y ayudarles a superar el dolor que esta enfermedad deja tanto a nivel físico como emocional.

“Este 26 de marzo te espero en el Teatro Skandia de Bogotá con mi Showferencia ‘RenaSiendo’. Aquí tendremos una experiencia motivacional con show en vivo que te aseguro te va a gustar. Llegó el momento de tu despertar espiritual, ya es hora de despedir el dolor de nuestro existir", expresó con entusiasmo.

PUBLICIDAD

Con este evento, Diva busca compartir su aprendizaje y transmitir un mensaje de transformación y esperanza a todas aquellas personas que enfrentan desafíos en sus vidas.

Jessurum fue diagnosticada con cáncer de seno en 2021 y desde ese momento atravesó el proceso en silencio por varios meses, pero luego decidió compartir su experiencia para motivar a otros de que sí se puede salir adelante.