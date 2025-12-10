Marbelle, en medio de lágrimas, mostró el dolor que enfrenta, “no todos los días…”

Marbelle desde hace varios años se ha destacado como artista, contando con más de 20 años experiencia en la industria de la música y contando con éxitos como ‘Amor sincero’, ‘Collar de perlas finas’ y ‘Adicta al dolor’. Actualmente, la cantante sigue enfocada en su rol como solista, pero también siendo parte del grupo musical ‘Planchando el despecho’. A pesar de estar cumpliendo su pasión y seguir trabajando por sus sueños, la colombiana también mostró su vulnerabilidad por medio de las redes sociales.

Si bien, la artista está enfocada en su carrera, lo cierto es que en varias ocasiones ha generado polémica por sus fuertes declaraciones en contra de Gustavo Petro y por ende, quienes siguen sus ideales. Sin embargo, en cuanto a su vida privada son pocos los detalles que suele revelar.

Pero, durante una de sus más recientes apariciones, Marbelle mostró su vulnerabilidad con sus cientos de seguidores compartiendo una foto en medio de lágrimas a la que añadió: “No todos los días son de calma… A veces se necesita el dolor para avanzar”. Hasta el momento se desconoce la situación por la cual se encuentra pasando la artista, pero la serie de comentarios de apoyo y cariño por parte de sus fanáticos no se han hecho esperar.

Marbelle tomada de las redes sociales

¿Por qué la hija de Marbelle se fue de la casa a los 14 años?

Rafaella, la hija de Marbelle, se separó de su mamá teniendo tan solo 14 años de edad. De acuerdo con lo mencionado en pasadas apariciones, la joven tomó la decisión de irse a vivir sola, pues deseaba hacerse cargo de sí misma, demostrando el valor y el esfuerzo detrás de cada cosa que ha logrado.

Aunque le agradece a su mamá por lo brindado, siente que esta experiencia logró formarla bastante y convertirla en lo que es hoy, una mujer que lucha por lo que desea lograr.