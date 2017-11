La presentadora, quien hace algún tiempo encendió la polémica con la aparente infidelidad por parte de su exprometido, el empresario Ricardo Leyva, hizo una dura confesión en una edición de la revista TVyNovelas. Esta es la razón por la que Diva Jessurum no tiene hijos.

“Siempre he soñado con ser mamá. Y como ese era mi sueño, me sometí a unos tratamientos muy costosos y, además, muy dolorosos. Así que en un momento decidí hacer un alto en mi vida y me pregunté: ‘Voy a estar en estas toda mi vida y ser infeliz por no haber tenido hijos?’ Si Dios quisiera que yo tuviera hijos, ya los tendría sin necesidad de ningún tratamiento”, aseguró la presentadora de Show Caracol a la publicación.

La periodista de entretenimiento dijo que ya no quiere convertirse en madre “por lo difícil que es este mundo”, e incluso mencionó que “agradece a Dios por no tenerlos”.

Con respecto a la adopción, la Diva de la televisión colombiana tiene claro lo que quiere: “No quiero adoptar. No me veo como madre soltera. No me llama la atención. Yo soy del concepto del papá, la mamá, el hijo, el perro, la vecina, el abuelo e irnos todos juntos de vacaciones”.

