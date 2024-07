“En Colombia no se puede vivir”: La reacción de Diva Jessurum por la muerte de patrullero en Bogotá

Al igual que otras personalidades públicas, Diva Jessurum se pronunció sobre el aumento de la criminalidad que dejó como resultado la muerte de un patrullero de la Policía al sur de Bogotá, un hecho que conmovió profundamente al país. La reconocida presentadora de televisión no ocultó su indignación y pidió acciones más contundentes por parte de las autoridades para frenar este tipo de hechos.

PUBLICIDAD

“Hoy quiero levantar la voz, con la mano en el corazón, para pedirle a nuestros dirigentes que por favor trabajen. ¡TRABAJEN SEÑORES, QUE PARA ESO FUERON ELEGIDOS!”, expresó Jessurum en un mensaje cargado de indignación tras la trágica muerte de Heiner Loaiza Colo.

En su cuenta personal de Instagram, Diva lamentó profundamente el dolor causado no solo a los parientes de Loaiza, sino a todas las familias colombianas que sufren las consecuencias de la violencia diaria. “No es justo encontrar tantos huérfanos, viudas, familias desarticuladas. Qué dolor con la familia Loaiza y con tantos muertos que quedan a diario”, escribió la periodista.

La presentadora hizo un llamado a las autoridades para que diseñen políticas de seguridad efectivas. Criticó duramente a los delincuentes que afectan la vida de personas trabajadoras y sus familias: “Un desgr... ladrón que no va a trabajar, le queda más fácil acabar con la vida de una persona sin saber que hay detrás y qué dolores siembra”.

“Creen políticas de seguridad, en Colombia no se puede vivir”, enfatizó.

Con firmeza, Jessurum enfatizó que su preocupación no tiene tintes políticos, sino humanos: “No tengo ninguna afinidad con la política ni con quienes la practican. Lo único que pido es vivir en un país en paz, con justicia social, donde hombres y mujeres puedan regresar a sus hogares después de trabajar, y los niños crezcan felices y bien alimentados”.

Finalmente, Diva Jessurum concluyó su mensaje con un llamado urgente: “Si las autoridades logran satisfacer al pueblo en los próximos períodos, podrán gobernar con tranquilidad porque seguirán recibiendo su apoyo. No más muertes, no más hambre. Abrazo a la familia Loaiza y a la Policía Nacional. Me duele Colombia”, expresó visiblemente conmovida por la situación que atraviesa el país.