Una década de historias reveladas: ‘Se dice de mí’ festeja 10 años al aire en Caracol TV

Caracol Televisión es uno de los canales preferidos por los televidentes, ya que con el paso de los años ha llevado a la pantalla chica, producciones que se han convertido en todo un éxito, entre las que se destacan ‘El Desafío’, ‘Yo me llamo’ y ‘La voz kids’. Pero, los fines de semana tampoco se quedan atrás y ahora, en este mes de junio ‘Se dice de mí’ celebra sus 10 años al aire.

‘Se dice de mí’ ha logrado marcar la diferencia durante los fines de semana, dando a conocer la vida de diferentes figuras del entretenimiento tanto nacionales como internacionales, lo que ha llevado a los televidentes a conocer más allá a diferentes personalidades y por ende, no perderse ni un solo capítulo cada sábado por Caracol Televisión.

Publimetro estuvo haciendo parte del evento de celebración de una década al aire, donde tuvimos la oportunidad de conversar con Diva Jessurum, una de sus principales figuras, contando con todo un grupo detrás.

¿Cómo surgió la idea de llevar a la televisión un formato como ‘Se dice de mí’?

‘Se dice de mí’ es una recopilación de sueños. Yo me demoré mucho tiempo para poder sacarlo al aire, porque incluso yo pasé cinco pilotos distintos, de diferentes formas, no es la misma esencia del programa, pero de diferentes formas lo pasaba y nada, siempre era no, no, no, no, pero definitivamente esto me dejó como enseñanza que las cosas no son cuando uno las quiere en la vida, sino cuando Dios lo tiene planeado y salió en el momento preciso cuando yo lo necesité y hemos estado siempre de número uno.

Tú sabes lo que significa que tus historias de número uno durante 10 años. Esto es increíble y es un regalo del cielo. Entonces quizás, si yo lo hubiera hecho en otro momento, no hubiera tenido la aceptación que ha tenido y el éxito que ha tenido sin duda. Es una recopilación de sueños, de esfuerzos, de sacrificios, de trabajo duro, de pensar, Dios mío, lo lograremos y lo logramos.

Para llegar a ser uno de los programas favoritos de la televisión, han tenido que pasar por algunos desafíos, ¿Cuáles han sido los más complejos?

Muchos desafíos hemos enfrentado, desde personajes que me dicen, yo no voy a hablar para ese programa porque no lo conozco, personajes internacionales, entonces tengo que mandarles el link. Mira, por ejemplo, Andy Montañez, no pasó por el programa, pero es un ejemplo. Andy Montañez, no, yo no conozco ese programa, pero mira que lo hizo Chayanne, para ver si lo hizo Chayanne, ah, entonces sí lo hago, porque si lo hizo Chayanne, entonces yo sí lo hago.

Entonces con los artistas internacionales presentarles el programa ha sido desafío, ha sido desafío cuadrar agendas de personajes porque, por ejemplo, ahorita nosotros queríamos sacar a Silvestre Dangond porque fue el primer programa y lo queríamos sacar ahora 10 años después y que ha pasado con Silvestre, que a ese hombre no le ha dado la agenda y él hace esfuerzos y nos ha cambiado tres veces la fecha, ey, no la logro, y no lo hemos logrado, no por él, no por nosotros porque las cosas no se han dado.

¿Cómo percibes la evolución del formato ‘Se dice de mí’ después de 10 años?

‘Se dice de mí’ es un programa que ha evolucionado con nosotros y nosotros hemos evolucionado con ‘Se dice de mí’. Cuando comenzamos nosotros teníamos la expectativa de salir contando la vida de los famosos, pero hoy no es tan así.

Hoy nosotros lo que queremos es dejarle un mensaje a Colombia. Hoy lo que nosotros queremos es decirle a la gente que los sueños sí se cumplen. Hoy nosotros soñamos con hacer que el periodismo de entretenimiento sea respetado y valorado, que nosotros podemos hacer crónicas, historias, preguntar sin irrespetar, sin ser chismosos, sin alterar la vida de las personas, haciendo un periodismo limpio, blanco, pero que al mismo tiempo estemos informando.

Nosotros hemos evolucionado porque hemos entendido que cada persona es un universo, por eso cada programa es distinto al otro, y cada persona merece su propio respeto, su propio valor, y tiene su propia historia de lucha y que ninguna historia es más importante que la otra, y que aunque tal artista está comenzando y el otro ya tiene no sé cuánto y está estallado en fama, los dos son importantes y los dos vale la pena destacarlos. ‘Se dice de mí’ nos ha ayudado a crecer como seres humanos.

¿Qué tan difícil es poder acceder a la vida personal de los famosos?

Es un reto, pero hay que saber llegar, hay que ser cálido, cuando estás haciendo la entrevista hay que romper el hielo, hay que mostrar que tú a la persona la respetas y te conoces la vida de la persona. Sabes que es la persona y la admiras, y lo que quieres es mostrar su historia de vida, hay que tener una psicología especial para que la persona baje la guardia, porque ya viene esta persona a preguntarme de mi vida si me divorcié, si no me divorcié y qué hice cuando caí en la quiebra, cuando me echaron, y cuando dijeron que yo era tal cosa.

Hay que mostrarle que nosotros estamos del lado de él y que lo que queremos es contar, no lo que sucedió, sino el aprendizaje que le dejó cada una de esas enseñanzas a la persona.

¿Qué es lo más importante que le ha dejado ‘Se dice de mí’ en estos 10 años?

La base importantísima, el respeto por cada ser humano, eso es para mí la gran huella que me ha dejado ‘Se dice en mí’. Darme cuenta de que porque fulano de tal es una media estrella no es más importante que el otro, que cada quien, por pequeño que sea, merece un respeto y merece que su historia sea contada, de ser un ejemplo para el otro.

Porque hace uno y dice, no, es que me gusta fulano de tal, que es una megaestrella, el otro como no me gusta y como su música no me gusta, entonces yo no lo saco. No, no es así, aunque no me guste su música, aunque no me guste la producción en la que está trabajando, me interesa ese ser humano, por encima de mis gustos particulares.

‘Se dice de mí’ me ha enseñado a respetar a las celebridades, a respetar las historias de lucha, me ha enseñado que cuando uno trabaja con amor siempre todo sale mejor, que los sueños sí se cumplen, pero se cumplen trabajando por ellos, con disciplina, con constancia, con entrega, con sacrificio, con honestidad.

Un saludo muy especial a toda la gente linda de Publimetro, los invito para que estén siempre súper conectados con 'Se dice de mí' tenemos un gran especial con Gloria Estefan este sábado, no se lo pierdan, porque van a conocer una mujer muy distinta a la que ustedes van a ver en los escenarios.