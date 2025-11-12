Caracol Televisión: De sus estudios a las pantallas globales, una historia tras otra

Caracol Televisión celebra los dos premios plata obtenidos en los GEMA Awards Latinoamérica 2025, otorgados por The Global Entertainment Marketing Academy (GEMA) recientemente en Los Ángeles, California en medio de la conferencia mundial.

La campaña desarrollada por Lagencia Caracol y Disney + para el lanzamiento de Pedro el Escamoso obtuvo Plata en la categoría PROGRAM CAMPAIGN, y la campaña de Desafío XX obtuvo Plata en la categoría DELIVERING ON A DIME.

Dos campañas que con creatividad y originalidad posicionan a Caracol Televisión como líder de audiencias en Colombia y Latinoamérica. El equipo de Lagencia Caracol recibe estos dos reconocimientos compitiendo con talento frente a los equipos de Publicidad y Marketing de las marcas de entretenimiento más importantes de la industria.

“Estos premios no solo validan nuestro trabajo, sino que también demuestran la relevancia y el impacto de nuestros productos a nivel mundial y latinoamericano”, declaró Gabriel Leal Richoux, gerente de Publicidad. Por su parte, Andrés Barrera Lugo, director Creativo de Caracol Televisión, afirmó: “Estamos profundamente orgullosos de estos logros que reflejan la dedicación y el talento de todo nuestro equipo”.