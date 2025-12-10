Hija de Gustavo Petro confesó cómo vive la violencia de género en Colombia, “es la misma cosa”

Gustavo Petro en medio de su rol como presidente de Colombia, ha sido blanco de fuerte críticas, pero también de apoyo por parte de diferentes figuras. Sin dejar de lado que su familia también se ha visto inmersa, pues en varias ocasiones sus hijos como lo son Nicolás Petro, Sofía Petro, Antonella Petro y Andrea Petro han sido blanco de fuertes señalamientos.

Si bien, Antonella y Sofía fruto de su matrimonio con Verónica Alcocer buscan no referirse a las diversas situaciones que suceden en el país e incluso aquellas críticas de las que pueden llegar a ser víctimas, lo cierto es que un caso contrario ocurre con Nicolás, quien ha buscado limpiar su nombre en medio de un complejo proceso judicial mientras que Andrea busca ser bastante sincera y referirse a aquellas situaciones que vinculan a su padre y por ende, al país.

Hace pocos días, Andrea Petro volvió a dar de que hablar, luego de que se dieran a conocer algunos chats, donde se expone que el viceministro de Igualdad, Dumar Guevara, habría insultado a la hija del mandatario: “Viene la Andrea Petro a las 10:00 de la mañana dizque a saludar a la Charlotte. Ojo: que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Carlos Florián) quieto para que no vaya a quemarse.

Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’. Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía, jajaja, ¿qué tal las hps? (Si) fuera cierto, las tendría embaladas y diciéndoles que me habían echado de la fundación por malos manejos, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”. Todo indicaría que ante esta situación, Gustavo Petro le habría pedido el cargo a Dumar debido a la polémica generada y por ende, el trato dado a su hija.

Aunque en principio Andrea no se refirió a este tema, lo cierto es que recientemente estuvo realizando una dinámica de preguntas en las que llamó la atención “Para ti, ¿en qué grado está la violencia de género en este país?” Ante el hecho, la hija de Gustavo Petro reiteró: “Pues es brutal, como lo pueden ver ya lo estoy viviendo en estos momentos. Qué sea física o verbal es la misma cosa, es violencia y es bastante pesado, diría que el grado de violencia en el país está en un 8/10 diría yo″.