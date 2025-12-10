Presentador de Noticias Caracol interrumpió transmisión para enviar mensaje de cumpleaños a su abuela

Desde hace varios años Pablo Arango Robledo forma parte de Noticias Caracol, en un primer momento como reportero en la capital colombiana. Pero, su talento lo llevó a ser parte del set principal del informativo y por ende, estando presente durante las emisiones de los fines de semana y también de Noticias Caracol en vivo, informando así a los televidentes sobre los principales hechos que ocurren en el país.

Con el paso de los años, Arango ha logrado robarse el cariño de los televidentes debido al carisma, pero también el profesionalismo con el que cuenta, alcanzando así una amplia visibilidad a través de sus redes sociales. Allí, hace pocos días, compartió un corto video en el que expuso el especial momento que vivió en medio de una de las transmisiones del noticiero.

Pues, el periodista de Noticias Caracol aprovechó para enviar un saludo especial a su abuela, quien no se pierde cada una de sus apariciones en el noticiero, demostrándole así el cariño y el amor que siente por ella: “Le quiero contar que hoy está cumpliendo 88 años, mi abuelita, se llama María Helena en Manizales, nació el día de la Inmaculada Concepción (…) Hace 13 años que estoy en medios de comunicación, tengo a una fiel televidente mi abuelita María Elena, feliz cumpleaños amor de mi vida“.

Como era de esperarse, las diferentes reacciones no faltaron por parte de los seguidores de Pablo Arango, deseándole lo mejor a su abuelita y por ende, al resto de sus familiares, pues tuvo la oportunidad de felicitarla en vivo.

¿Quién es el novio de Pablo Arango Robledo, de Noticias Caracol?

Hace varios meses, Pablo Arango Robledo confirmó su relación con Gabriel Carvajal, quien es un contador y a pesar de llevar a cabo facetas distintas han logrado conectarse y seguir adelante con su relación, demostrando así el amor que se tienen.

De acuerdo con lo mencionado por el periodista, empezaron a hablar por temas de trabajo por medio de sus redes sociales. Sin embargo, después de ello, dejaron de hablar y tiempo más tarde volvieron a sostener una conversación que con el paso de los días terminó uniéndolos mucho más y dándole paso a un noviazgo que actualmente los llevó a vivir juntos y tener a su ‘perrito’ Coco.