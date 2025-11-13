Hija de Gustavo Petro habló de manera contundente sobre la “borrachera” su padre

Gustavo Petro, más allá de su rol político y por ende, como presidente de Colombia, también se ha destacado por su rol familiar, pues en varias ocasiones se ha mostrado junto a sus hijos, con quienes suele compartir en algunas ocasiones, siendo este el caso de Andrea Petro, que desde hace un tiempo se encuentra radicada en Francia.

Le puede gustar: Este sería el motivo por el que el ‘Desafío’ saldría del aire en los próximos días, ¿nuevo lío?

Andrea es la hija mayor de la primera unión de Gustavo Petro con Mary Luz Herrán, siendo pocos los años que vivió en Colombia, pues desde hace un tiempo decidió llevar una nueva etapa en Francia en compañía de sus hijas, quienes son lo más importante para ella.

A pesar de estar lejos del país, Andrea busca estar al pendiente de varias de las situaciones que ocurren en el país y por supuesto, aquellas que rodean a su padre. Tanto así que en medio de una reciente dinámica de preguntas, un seguidor indagó sobre las que serían las borracheras de su padre indicando “¿No te avergüenza tu padre borracho en algo tan importante?”, esto luego de que para muchos el mandatario tuviera tragos de más en medio de un discurso.

Ante el hecho, Andrea, como es costumbre, fue sincera y terminó apoyando a Petro: “Aquí el detalle es que soy más borracha que él. Como me podría dar vergüenza…”, añadió la hija de Gustavo Petro. Cabe resaltar que en medio de sus diferentes apariciones y las críticas que se hacen presentes, Andrea ha buscado tomarlas de la mejor manera e incluso con algo de humor.

¿Quiénes son las hijas de Andrea Petro?

El presidente Petro se ha casado tres veces, producto de estos matrimonios tiene seis hijos, siendo el primero Nicolás Petro Burgos con Katia Burgos, luego nació Andrea y Andrés Petro con otra mujer llamada Mary Luz Herrán y finalmente con su actual esposa Verónica Alcocer, nacieron Sofía y Antonella. Finalmente, se conoció que Alcocer tuvo un hijo con una pareja anterior a Petro, este hombre se llama Nicolás y el mandatario decidió adoptarlo.