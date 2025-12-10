Revelan que Petro habría pedido la cabeza del viceministro que trató de “HP” a su hija y exesposa Mary Luz

En las últimas horas se ha conocido que luego de que se conocieran unos presuntos chats del viceministro de la Igualdad, Dumar Guevara, refiriéndose con palabras groseras hacia Andrea Petro y su madre Mary Luz Herrán, el presidente Gustavo Petro habría pedido la salida del funcionario.
De acuerdo a lo que publicaron algunos medios de comunicación como El Colombiano, Guevara trató de “HP” a la hija y exesposa del mandatario.
Los chats fueron divulgados y se lee:
“Viene la Andrea Petro a las 10 am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”.
En otro chat, el viceministro elevó el tono de manera más explícita, utilizando insultos y refiriéndose a las invitadas de forma despectiva:
“Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”.
Todo parece indicar que precisamente, la visita de Andrea Petro y Mary Luz, tenía el objetivo de reunirse con la viceministra de Mujeres,Charlotte Callejas, para coordinar charlas y forosrelacionados conmigración y discapacidad.
Lo que se ha podido conocer es que Dumar Guevara si habría trabajado con Andrea Petro y su madre en el año 2023, sin embargo fue despedido.
En otro mensaje el funcionario ya había bloqueado otras reuniones:
“Erda, esas perras siguen aplonadas aquí en el piso 19, la Marly Luz y la Andrea (...) se cansaron de esperar y se fueron, jajaja. Yo no dejé llegar a Juan (Florián) al ministerio hasta que se largaron y le di la orden a todos en la dirección que si se acercaban o algo, saludar y todo, pero cualquier requerimiento conmigo”.
Hasta el momento, Dumar Guevara no se ha referido a los