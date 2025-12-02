¿Nicolás Petro irá a la cárcel? La Fiscalía insiste en que el hijo del presidente sea privado de la libertad

El juicio de Nicolás Petro sigue desarrollándose y podría tener graves consecuencias para el hijo del presidente por presuntos delitos de corrupción que habría cometido cuando era diputado del departamento del Atlántico. La Fiscalía General de la Nación insiste en que por estos delitos que le imputaron a Nicolás Petro debería ir a prisión.

La Fiscalía aseguró que cuando Nicolás Petro era diputado del Atlántico se interesó indebidamente en contratos de la Gobernación del departamento; estos contratos tenían como objeto atender a poblaciones de adultos mayores y niños con discapacidad, a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Según explicaron, los recursos que entraron a la fundación se ‘enredaron’ y no terminaron ejecutándose para lo que estaba planeado. Sumado a esto, la Fiscalía presentó elementos de prueba con los que esperan demostrar que Nicolás Petro habría apoyado para ‘enredar’ estos recursos e inclusive que habría incurrido en tráfico de influencias con la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

Nicolás Petro no aceptó los cargos y aseguró no entender lo que se le imputó

En medio de la audiencia Nicolás Petro se declaró inocente de los delitos imputados por la Fiscalía e inclusive de hizo ‘el loco’, ya que aseguró no entender los señalamientos del fiscal del caso en su contra. Además, pidió que se le explicara detalladamente cada uno de los supuestos delitos cometidos, algo que el juez de control de garantías no permitió.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación insistió en la necesidad de emitir una orden de medida de aseguramiento en contra de de Nicolás Petro con el fin de que permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso, ya que aseguran que su libertad pone en riesgo la investigación.