Petro arremetió contra Noticias Caracol por el informe sobre ‘Calarcá’ y dijo que usó como fuente a un preso que era presionado

El presidente Gustavo Petro arremetió nuevamente contra Noticias Caracol por el informe sobre alias Calarcá que salpica su gobierno y habla de presiones a un preso, que fue utilizado como fuente periodística, por lo que aseguró que eso “no es de la ética humana”.

Petro lo hizo a través de un extenso mensaje publicado a través de sus redes sociales en donde empezó diciendo que había visto de nuevo y “con atención” el informe del noticiero sobre alias Calarcá.

“La aparición en una carta de un preso de la gente de Calarcá apenas una semana antes del informe. Preso por el gobierno y bajo presión de la fiscal de Medellín, en donde se ponía en juego su posible libertad de acuerdo a lo que escribía. Bajo esa presión el preso fue usado como fuente periodística y eso no es de la ética humana", inició diciendo.

Petro defiende las negociaciones con las disidencias de las Farc de alias Calarcá

Según el presidente, el objetivo de cualquier proceso de diálogo con un grupo armado ilegal es reducir el daño que este causa a la sociedad, y en el caso del frente de Calarcá, dijo que: “no es de ángeles, es el único frente que no firmó la paz de Santos; es decir, son verdaderos disidentes y no gente nueva ‘traqueta’ vestida de guerrilleros”.

Petro dijo que en lo que falla Caracol es al decir que es la negociación la que incentiva la degradación de la gente de ‘Calarcá’, “cuando en realidad la detiene, a través de las diferentes ciclos de negociación hechos ante la presencia de países extranjeros y sin nada que ocultar, hasta uribistas están en las negociaciones”.

El mandatario aseguró que este informe “busca desinformar por razones de odio político. Le muestra a la población que hemos incentivado la muerte de firmantes de paz y el reclutamiento de menores, cuando lo que buscamos al negociar es precisamente disminuirlas y erradicarlas como prácticas y llevar al grupo al desmantelamiento de economías ilícitas, que es lo que hace crecer la violencia".

Además, el presidente anunció que el Gobierno avanza hacia la instalación de cinco Zonas de Ubicación Transitoria (ZUT) que permitirán avanzar hacia una fase más estructurada del proceso de paz. “El gobierno avanza hacia 5 zonas de concentración , ZUT, y entrar a la fase de procesos de paz avanzados”, dijo.