Carlos Vargas, de ‘La Red’, confesó la especial petición de su mamá al enterarse de su sexualidad

‘La Red’ es un conocido programa de entretenimiento que hace parte de Caracol Televisión desde hace varios años, revelando durante cada fin de semana detalles inéditos sobre diferentes figuras de la farándula nacional, entre proyectos y su vida privada. Uno de los presentadores más queridos ha sido, precisamente, Carlos Vargas, quien con un toque de humor y carisma logra cautivar a los televidentes.

Además de su participación en ‘La Red’, Caracol, Vargas actualmente se destaca en la emisora Vibra como uno de los locutores, refiriéndose así a diferentes temas y exponiendo varios detalles de su vida privada. Hace pocos días, el presentador estuvo haciendo parte del pódcast ‘Sin reserva’, donde la relación con sus padres terminó llamando la atención, en medio de la revelación sobre su sexualidad.

“Yo arrodillado en la habitación, en mi cama, pidiéndole a Dios por la ventana que por favor me perdonara por si así como yo era, que no entendía lo que era, que era como volteado o mariposo que era como le decían y uno escuchaba eso culturalmente (...) Cuando le dije a mi papá soy gay, me dijo te vas de la casa si vas a ser así. Llego a la casa y mi mamá está con los ojos hinchados de llorar y mi mamá llega y me dice, me da un beso, está ese abrazo que uno no sabe si abrazar o no abrazar (...) Mijo, lo único que le pido es que no llegue con faldas o por los menos todavía no porque me cuesta trabajo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carlos Vargas, de ‘La Red’.

Cabe resaltar que a pesar de las situaciones que enfrentó a la hora de dar a conocer su sexualidad, el presentador deja claro que sanó aquellas heridas, motivo por el cual actualmente busca ayudar a quienes lo necesitan.

¿Carlos Vargas tiene una relación con compañeros de ‘La Red’?

Carlos Vargas hace algunas semanas estuvo haciendo parte de ‘Los 40′, donde confesó que lleva seis años sin tener pareja, lo que terminó sorprendiendo a los locutores: “Yo llevo seis años soltero por decisión (...) Se los puedo jurar, el mundo donde los famosos muestras sus parejas, entonces yo ya empiezo a entender que si yo quiero tener una pareja antes me cuesta, aunque ya ha pasado tiempo y ya me siento más seguro con ese tema. Pero me sentía como que Dios mío, yo no me quiero exponer, que mi pareja salga en fotos, revistas, porque voy con él a un evento de prensa (...) porque si es un poco vulnerable uno (…) Me he metido con pocos manes que tengan que ver con el medio, siempre han sido alejaditos”.

Sin embargo, las dudas no terminaron allí, pues el locutor indagó si en algún momento existió amor con alguno de sus compañeros de ‘La Red’ a lo que Vargas en medio de risas aseguró:“No, pero es que me parecen feos todos. No mentiras, no, feos, no, pero, si les digo a ustedes que me gusta el colágeno, yo que voy a estarme comiendo jajajaj”.