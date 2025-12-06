Carlos Vargas reveló la ferviente promesa que le hizo a Dios cuando decidió ‘salir del clóset’

Ya son 46 calendarios los que acumula el vallecaucano Carlos Vargas, hombre que es una de las figuras de la farándula más reconocidas del país, entre otras cosas por su trabajo como presentador de reconocidos programas de variedades como ‘La Red Caracol’ y ahora como locutor en la emisora Vibra. Justamente Vargas abrió recientemente su corazón para hablar del día en el que le contó a sus padres que es abiertamente homosexual, además de revelar la promesa que le hizo a Dios en ese momento.

El nacido en el municipio de Cartago fue el más reciente invitado al pódcast ‘Sin reserva’, dirigido por un extalento de Noticias Caracol, José Fernando Patiño; formato en el que ‘Carlitos’, como muchos lo conocen, decidió hacer de su historia de vía, un relato para que muchos hombres admitan abiertamente sus preferencias sin temor a que sus familias, amigos y la sociedad en general los juzguen

Esto le puede interesar 🟢📲 >>> Carlos Vargas de ‘La Red Caracol’ destapó la razón por la que le impidieron entrada en discoteca de Cartagena

Abuela de Carlos vargas falleció en un salón de belleza y así lo narró Foto: redes sociales de Carlos Vargas

El actual locutor de ‘Vibra en las mañanas’, le compartió a Patiño uno de los momentos más íntimos de su vida, en el que, siendo un niño, le contó a sus progenitores sobre su orientación sexual, creyendo que esto estaba mal y que sería juzgado por ellos y por Dios, a quien le hizo una fervorosa promesa.

“Yo estaba arrodillado en mi cama pidiéndole a Dios que me perdonara por ser así como yo era, que era como mariposo o volteado, como le decían culturalmente. Yo le prometí a Dios que si mis papás no me rechazaban, yo no tenía novio o pareja para que no se sintieran avergonzados de mí”, afirmó Carlos.

“Cuando le conté a mi papá que era homosexual, él me dijo que sacaba de la casa si yo era así, pero yo no me podía volver heterosexual, ¿en dónde está ese curso? (...) Mi mamá me dio un beso y un abrazo y me dijo que lo único que me pedía era que no llegara con falda", añadió.