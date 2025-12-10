Carolina Cruz, de ‘Día a día’, confesó si planea retomar su relación con Lincoln Palomeque, ¿de regreso al amor?

‘Día a día’ es un conocido programa matutino que lleva más de dos décadas siendo parte de Caracol Televisión, contando con diferentes presentadores e invitados quienes se encargan de exponer varias situaciones de sus vidas, pero también sus próximos proyectos. Una de las figuras que más se ha destacado ha sido, precisamente, Carolina Cruz, quien se ha desempeñado como presentadora, modelo y empresaria.

Cruz cuenta con una amplia acogida no solo en la televisión sino también a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa, alcanzando un amplio número de seguidores, encargándose de mostrar varios detalles de sus proyectos, pero también de su vida. Tanto así que hace pocos días buscó estar mucho más cerca de sus seguidores, realizando una dinámica de preguntas sobre aquellas dudas que tenían sobre diferentes aspectos de su vida.

Una de las preguntas que más generó sorpresa tuvo que ver con si había retomado su relación con Palomeque, teniendo en cuenta que hace pocos días estuvieron reunidos con el fin de celebrar la primera comunión de su hijo mayor Matías, estando juntos en la respectiva ceremonia, pero también en medio de una cena especial.

“¿Volví como pareja? No, seguiremos siempre como familia, sí”, fueron las declaraciones que agregó Carolina Cruz, añadiendo una imagen junto a Lincoln Palomeque y sus dos hijos. Cabe resaltar que en varias ocasiones la presentadora de ‘Día a día’ se ha referido a su expareja, sin embargo, el actor ha optado por guardar silencio frente a este tema, pero dejando en evidencia la excelente relación con la que cuentan por el bienestar de sus hijos y desde su rol como padres.

¿Carolina Cruz, de ‘Día a día’, planea demandar a famosa revista?

Carolina Cruz, en medio de sus diferentes apariciones a través de las redes sociales, buscó estar mucho más cerca de sus seguidores, tanto así que decidió realizar una dinámica de preguntas sobre aquellas dudas que aún tenían con respecto a su trabajo y a su vida. Una de las que se destacó tuvo que ver, precisamente, si tomaría acciones legales con la revista que publicó el mencionado video que generó polémica por su aspecto físico.

Ante el hecho y de manera contundente, la presentadora de ‘Día a día’ negó esta posibilidad, dejando claro que todo se trató de ángulos, pero también de una situación natural como lo es el paso de los años en el cuerpo: “Un mal día, un mal ángulo, una pésima luz, el cansancio, la edad. La vida no pasa nada”.