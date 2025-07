Presentador de ‘La Red’ se defendió tras acusación de invitar a influencer y no pagar la cuenta

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más famosos en el país debido a su amplia gama de producciones. Durante los fines de semana una de las que más se destaca es, precisamente, ‘La Red’ contando con una amplia acogida entre los televidentes, pues el grupo de presentadores conformado por Mary Méndez, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano se encargan de revelar los principales hechos que rodean a diferentes figuras del entretenimiento.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Daniela Pachón, de Noticias Caracol, mostró lo orgullosa que está su hija al verla al aire

Desde hace varias semanas se hizo viral un creador de contenido, quien aseguró que luego de conversar con un famoso presentador de televisión, salieron a una cita, pero luego de la cena en un restaurante en una exclusiva zona de Medellín. El hombre aseguró que se le había olvidado su tarjeta, motivo por el cual el influencer tuvo que pagar el total de la cuenta que fueron alrededor de 250 mil pesos, sin embargo, aseguró que al llegar a su casa le devolvería el valor pagado.

Tras varias semanas después de lo ocurrido, el creador de contenido volvió a aparecer asegurando que el respectivo presentador le volvió a escribir asegurando que no era la manera e incluso que le pasara su cuenta que le devolvería el dinero, en medio de la molestia el hombre de quien se desconoce su identidad sostuvo que no deseaba volver a verlo. Ante la viralización de los respectivos videos, los usuarios de la red social TikTok sacaron sus propias conclusiones, apuntaban a que se trataba del presentador de ‘La Red’, Juan Carlos Giraldo.

En medio de los rumores por este tema, el presentador optó por guardar silencio frente, sin embargo, hace pocos días estuvo haciendo parte de la emisora ‘Vibra’ en la que trabaja su compañero Carlos Vargas para negar este tema y asegurar que tuvo que escribirle al creador de contenido, pero este no salió a negar que no se trataba de él:

“La gente empezó a especular y dijo mi nombre, incluso el nombre de Vargas, de Iván Lalinde, el nombre mucha gente. Pero, bueno, mucha gente me preguntó y les dije no, yo no conozco a ese muchacho en mi vida, lo he visto, lo he visto por ahí, pero no le visto personalmente y la cosa quedó ahí. Esta semana la cosa se volvió a viralizar porque como vimos ahí apareció y ahí si ustedes no saben la carramandada de cosas y la gente me empezó a escribir cosas como deje de comprar cosas y pague lo que debe.

Yo contacté a este muchacho, usted no quiere decir quién fue, pero entonces diga quién no fue. Él sacó un comunicado en el que dijo que no había dicho nombres ni nada, pero tampoco dijo que no era yo, entonces volví y le pedí el favor, pero finalmente ya la conversación quedó ahí, no va a decir quien fue y quien no fue“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Carlos Giraldo, de ‘La Red’.