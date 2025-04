Carlos Vargas reveló la verdad detrás de una traición: su ex tenía esposa… y estaba embarazada

Carlos Vargas, reconocido por su carisma y sinceridad en programas como La Red y Sweet, el dulce sabor del chisme, abrió su corazón en una reciente entrevista con Vibra en las mañanas, donde relató uno de los episodios más dolorosos de su vida sentimental.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Homicidio o accidente? Talio, la sustancia letal que mató a dos estudiantes en Bogotá

En la charla, Vargas confesó que su expareja le fue infiel y mantenía una vida secreta con una mujer que, para su sorpresa, estaba embarazada mientras él aún sostenía una relación con él. Lo más impactante: se enteró del engaño un año después de haber terminado.

“Él tenía una doble vida. Me envió mis cosas en una caja con una carta donde agradecía nuestros momentos, pero ocultaba la realidad”, relató Vargas. En ese momento, creyó que la separación se debía a asuntos personales y laborales, pero luego, un comentario de un amigo cambió todo: “Mi esposa escuchó algo sobre tu ex… Tenía esposa y un hijo”.

Al pedir pruebas, Carlos encontró fotos del hombre en un baby shower con su pareja, embarazada durante el mismo tiempo en que él y Vargas estaban juntos.

El presentador explicó que su relación había sido abierta, debido a que la familia de su ex no conocía su orientación sexual. Sin embargo, reconoció que esa dinámica le generaba dudas y confusiones:

“Cuando no entiendes bien cómo funciona una relación abierta, te golpeas con cosas que te duelen. ¿Cómo reclamas algo que técnicamente ‘no es infidelidad’?”

PUBLICIDAD

Le puede interesar: “Pan y circo”: Iván Mejía cuestiona la remodelación del Estadio Metropolitano de Barranquilla

Vargas admitió que sintió ira, dolor y rabia, pero que nunca confrontó a su ex. “El ego no me dejó reclamar; habría sido rebajarme”, aseguró. Para superar el episodio, recurrió a terapia, donde entendió que también debía asumir sus propias fallas:

“Esto me enriqueció y me preparó para lo que soy ahora”.

Con serenidad y madurez, concluyó: “No puedo reclamarle nada. Todas mis exparejas me enseñaron algo”.

La revelación no solo conmovió a sus seguidores, sino que también generó reflexiones sobre el amor, el perdón y las complejidades de las relaciones modernas. Carlos Vargas demuestra que, incluso en medio del dolor, se puede crecer y sanar.