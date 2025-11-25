Carlos Vargas, de ‘La Red’, confesó el vergonzoso momento que vivió con sus fotos íntimas

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con mayor acogida en el país, pues a diario termina siendo el líder cuando de audiencia se trata, contando con una amplia gama de producciones entre las que se destacan ‘La Red’, que está presente durante los fines de semana llevando los principales detalles sobre diferentes figuras de la farándula nacional y ahora uno de sus presentadores, Carlos Vargas, fue quien dio de que hablar.

El programa de entretenimiento lleva varios años al aire, acompañando las tardes de los colombianos y contando con un amplio número de presentadores como lo son Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano, Carlos Giraldo y Carlos Vargas, quien ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido al carisma y la sencillez con la que cuenta.

Además de su rol cada fin de semana en el programa de Caracol Televisión, Vargas desde hace varios meses forma parte de la emisora Vibra, convirtiéndose así en uno de los principales locutores de este espacio radial. En medio de una de sus recientes apariciones, el presentador de ‘La Red’ confesó que se filtraron algunas fotos íntimas.

“Le dije mamá, acompáñeme que quiero comprarme una lavadora en el Black Friday. Me voy para la carrera 13, llegó yo allá y me dice el tipo, yo le empezaba a describir la lavadora que quiero porque la mía se está dañando cuando llega y me dice usted Don Carlos no tiene una foto de la lavadora, yo claro le tomé fotos. El día después de la foto me había tomado fotos íntimas y estaba yo pelando c$lo (...) Ay, pero por qué no eliminas eso no porque no sirve para después. El tipo ese se paró al lado mío y me iba a ver el celular cuando ve mi c$lo qué vergüenza y yo quito el celular y uno se hace la estúpida y uno sube, pero deslizaba las fotos“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carlos Vargas, de ‘La Red’.

¿Cuál es la otra profesión de Carlos Vargas, de ‘La Red’?

Carlos Vargas, de ‘La Red’, además de su trabajo en televisión y en radio, se preparó para convertirse en constelador familiar, un proceso terapéutico que permite explorar y resolver conflictos emocionales y patrones negativos que se repiten en los sistemas familiares a lo largo de las generaciones.

El presentador busca ayudar a quienes lo necesitan, ya que durante varios años padeció de depresión y las constelaciones le permitieron conocer sus propios dolores y detalles sobre sus familias.