Caterin Escobar, de ‘MasterChef’, alardeó su amor por Yepes en viaje a la playa, “así siempre”

‘MasterChef Celebrity’ con el paso de los años se ha convertido en el programa insignia del Canal RCN, pues mezcla a figuras del entretenimiento con la cocina, demostrando así sus habilidades gastronómicas, pero también sus personalidades. Durante la más reciente versión y por decisión de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, la ganadora fue Violeta Bergonzi, quien se llevó 200 millones de pesos y el título a mejor cocinera de la temporada.

Sin embargo, durante la más reciente temporada se dieron discusiones y nuevas amistades, lo cierto es que también nació el amor, pues a lo largo de los retos entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se dio algo más que una amistad que con el paso de las semanas se terminó consolidando en un noviazgo.

Aunque en principio los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ no se refirieron a su relación, lo cierto es que con el paso de las semanas su presencia en diferentes eventos fue evidente. Actualmente, la pareja lleva varios meses de noviazgo y ya han sido varias sus apariciones a través de las redes sociales, donde sobre todo Escobar suele ser muy activa.

En medio de una de sus publicaciones a través de TikTok, la actriz dejó ver lo enamorada que está de Yepes, pues en medio de su viaje a la playa, la pareja realizó un corto clip, divirtiendo así a sus fanáticos, “Así siempre, Mario Alberto Yepes“, fueron las declaraciones que añadió Caterin Escobar, de ‘MasterChef Celebrity’.

Tras la mencionada publicación, la serie de comentarios no se hicieron esperar, demostrando así

¿Quién es la hija de Caterin Escobar, de ‘MasterChef Celebrity’?

La hija mayor de Caterin Escobar de ‘MasterChef Celebrity’ se llama María José Ríos Escobar, quien nació en 2005. Caterin fue madre a temprana edad, sobre los 22 años de edad, y la crió como madre soltera antes de conocer a su exesposo.

María José, quien está en sus 20 años de edad, ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales como creadora de contenido, contando actualmente en su cuenta de Instagram con más de 300 mil seguidores, compartiendo varios detalles de su vida, así como también la pasión que disfruta junto a su mamá que es el deporte.