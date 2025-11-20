Caterin Escobar, de ‘MasterChef Celebrity’, mostró lo enamorada que está de Mario Alberto Yepes

‘MasterChef Celebrity’ es el programa de cocina más famoso de Colombia, pues desde hace varios años se ha encargado de reunir a diferentes celebridades, quienes muestran sus conocimientos culinarios con el fin de avanzar dentro de la competencia y así poder llevarse el premio mayor. Sin embargo, antes de que esto pueda ocurrir, tendrán que enfrentarse a diversos retos llenos de tensión, donde se crearán amistades, enemistades e incluso amoríos.

Le puede gustar: Giovanny Ayala se despachó contra famosa emisora luego de dudar del secuestro de su hijo, “se burlan del dolor ajeno”

Durante la más reciente versión y antes de que se dieron inicio al ‘reality’ los rumores por una relación entre Yepes y Caterin Escobar tomaron mayor fuerza, luego de que se viralizaran algunas imágenes de ambos con algunas muestras de cariño y en medio de algunos episodios la química entre ellos terminara siendo más que evidente.

Aunque en principio ambos desmintieron su relación, desde hace varias semanas la hacen pública compartiendo varios detalles de la misma y por ende, los enamorados que están. Tanto que así que durante la más reciente aparición de Escobar compartió una foto en la que se deja ver bastante enamorada junto a Yepes en el que sería un nuevo viaje juntos, teniendo en cuenta que hace pocos días la conocida actriz estuvo de cumpleaños.

Si bien, se desconoce el tiempo que llevan juntos, lo cierto es que Yepes ha logrado contar con una buena relación con los hijos de Escobar y esta situación también se habría dado de manera contraria, demostrando así su amor a través de las redes sociales.

Caterin Escobar Tomada de las redes sociales de Caterin Escobar

¿Quién es el exesposo de Caterin Esobcar, de ‘MasterChef Celebrity’?

La reconocida actriz llegó a tener un matrimonio de 18 años con el también actor Tommy Vásquez, quien ha forjado una sólida carrera actoral a lo largo de décadas. Su talento y versatilidad le han permitido transitar por una amplia gama de personajes, desde héroes hasta villanos, en algunas de las producciones más exitosas del país. Si bien para muchos el punto de conexión inicial es su pasado matrimonial con Caterin Escobar, es fundamental reconocer que Vásquez ha construido una marca personal gracias a su profesionalismo y dedicación. Ambos actores tuvieron a su pequeño hijo Matías Vásquez Escobar, quien nació en 2010.