Mario Yepes reafirmó su relación con Caterin Escobar tras darle un amoroso mensaje de cumpleaños

La décima temporada de MasterChef Celebrity no solo dejó platos memorables y momentos de tensión en la cocina, también sembró una historia de amor que hoy sigue robándose la atención: la que surgió entre Mario Yepes y Caterin Escobar. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, sus apariciones juntos hablan por ellos.

Durante la competencia, la actriz y el exfutbolista mantuvieron un bajo perfil frente a las cámaras, pero tras su salida del reality comenzaron a dejar pistas en redes sociales. Fotografías compartidas en sus cuentas de Instagram y comentarios sutiles han alimentado la idea de que entre ambos hay algo más que amistad.

Este domingo 16 de noviembre, Caterin Escobar celebró sus 43 años rodeada de sus hijos y de algunas de las personas más cercanas a su vida. Entre los invitados estuvo, por supuesto, Mario Yepes, quien no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un mensaje muy especial.

En una de sus historias de Instagram, donde suma más de 472 mil seguidores, el exjugador de la Selección Colombia compartió una foto junto a la actriz, ambos posando en la playa. El mensaje fue corto, pero directo al corazón: “Felicidades mi niña bella. Feliz cumple”, escribió.

Por su parte, Caterin publicó un carrusel de imágenes con la celebración y agradeció el amor que la rodea:“Hoy empiezo un año más de vida y solo me puedo sentir muy afortunada de tener tanto amor. Un feliz cumpleaños para mí. Gracias Vida. Gracias Dios por tanto”.En los comentarios, Yepes volvió a hacerse notar: “Te mereces lo mejor mi amor”.

Aunque la pareja aún no ha hecho un anuncio oficial, los gestos hablan por sí solos. Y si algo está claro para los seguidores, es que la magia que empezó en la cocina sigue más viva que nunca fuera del set.