Exparticipante de ‘MasterChef’ mostró los intimidantes mensajes que recibió tras su participación

‘MasterChef Celebrity’ llegó en este 2025 al Canal RCN con su nueva temporada, contando con nuevas figuras del entretenimiento, quienes se encargaron de prepararse y por ende, mostrar su talento en la cocina. Sin embargo, en medio de más de 20 participantes, quien se terminó llevando el premio de los 200 millones de pesos fue Violeta Bergonzi, presentadora y periodista colombiana, quien hizo parte de ‘Buen día, Colombia’, otro de los programas del canal.

Sin embargo, en esta nueva temporada 2025, otra de las participantes que logró destacarse fue Carolina Sabino, actriz y cantante, quien desde hace un tiempo está radicada en Ecuador por su esposo, construyendo así una familia en este país y ante la oportunidad de ser parte de este ‘reality’ no dudó en estar en Colombia durante algunos meses y medirse así en la cocina.

Aunque en varios de los retos logró destacarse por sus preparaciones, lo cierto es que estas le permitieron llegar a la gran final en compañía de Alejandra Ávila, Valentina Taguado y por supuesto, la ganadora Violeta Bergonzi.

Si bien, la gran final de ‘MasterChef Celebrity’ se dio hace varios días, en medio de sus más recientes apariciones en Instagram, Sabino expuso la serie de críticas y comentarios recibidos por parte de una mujer, en los cuales la tilda de hipócrita, fastidiosa, sobrada, entre otras.

Ante la serie de mensajes recibidos, Carolina Sabino no guardó silencio y de acuerdo con las capturas de pantalla le deseó lo mejor para su vida, esperando que logre la luz que le falta a su corazón, además de un mensaje en el que lee: “Momento “funa” para una señora que durante muchos meses me escribió cositas. Como ella, varios. No había experimentado esta “libertad” de las redes sociales. Puerta para destilar odio y ofensas. Yo sigo adelante con los que escriben bonito. Saben que estoy ahí. Que les contesto y les mando mucho amor. A ella, también. Seguramente encontrará cosas buenas que ofrecer en su vida… Dios quiera".

Carolina Sabino

Las palabras de Claudia Bahamón para Violeta Berongozi tras ganar ‘MasterChef Celebrity’

Luego de confirmarse que Violeta Bergonzi era la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’, las diferentes declaraciones no se hicieron esperar, entre mensajes de apoyo y de críticas. Uno de los que más llamó la atención fue el de Claudia Bahamón, quien no dudó en expresar su cariño y el talento de Bergonzi durante la competencia de cocina.

“Violeta Bergonzi ganó la disciplina. Ganó la consistencia. Ganó la pasión. Ganó la creatividad. Ganó el riesgo. Ganó el amor por los orígenes. Ganó el respeto por los productos. Ganó la historia detrás de cada plato. Ganó la vulnerabilidad de quien se atreve. Ganó la valentía de quien no se rinde. Ganó la belleza de cocinar con el alma. Gracias a la Viole linda por inspirarnos. Siempre llena de certeza me dijiste que ibas a ganar jajaja te quiero bola, ganaste", fueron las declaraciones expuestas por parte de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’“.