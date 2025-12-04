Margarita Rosa de Francisco aplaudió sanción impuesta por Gustavo Petro, ¿de qué se trata?

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras del entretenimiento más conocidas en Colombia, pues inició su carrera como actriz participando en diferentes producciones que la llevaron al éxito como lo son ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Gallito Ramírez’, además de su participación como presentadora del ‘Desafío’ de Caracol.

A pesar de que desde hace varios años está radicada en Estados Unidos, esto no ha sido impedimento para que siga al tanto de las diferentes situaciones que se viven en el país, demostrando su apoyo o descontento con Gustavo Petro.

En medio de una de sus más recientes apariciones, De Francisco aplaudió una de las acciones de Petro, luego de que el Ministerio de la Cultura diera a conocer que el mandatario sancionó una ley: “El presidente Petro sancionó la #LeyArtesAlAula la cual establece que las artes deben incorporarse de forma transversal en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas, con el fin de fortalecer las competencias ciudadanas, el pensamiento creativo y la cultura de paz". Ante el hecho y además de compartir el mencionado post, Margarita Rosa de Francisco añadió “Bien”, aplaudiendo la acción realizada por el presidente.

¿Quién es la pareja de Margarita Rosa de Francisco?

La pareja de Margarita Rosa de Francisco es Will Van Der Vlugt, un productor y director de fotografía de origen holandés. Su relación lleva más de quince años y desde hace un tiempo están radicados en Miami, Estados Unidos. Aunque la actriz ha tenido dos matrimonios anteriores, muy conocidos con Carlos Vives y con Daniel Castello, ha confirmado recientemente que planea casarse con Will Van Der Vlugt en una ceremonia íntima y “muy a su estilo”, luego de consolidar su relación por más de una década.