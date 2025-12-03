Hijo de Giovanny Ayala rompió el silencio y reveló duros momentos de su secuestro, “dormimos con las manos atadas“

Giovanny Ayala es un conocido artista de música popular, quien ha consolidado una carrera en la industria del entretenimiento que lleva más de 15 años, buscando seguir vigente con éxitos como ‘De rodillas te pido’, ‘Anoche la escribí’, entre otras. Sin embargo, en medio de su rol en la música tuvo que afrontar uno de los dolores más fuertes con el secuestro de su hijo, Miguel Ayala.

Luego de tener una presentación en el Cauca, Miguel Ayala, quien decidió seguir los pasos de su padre en la música, se transportaba en una camioneta junto a su manager cuando fueron interceptados por hombres armados. Desde allí, fueron 14 días de tristeza y preocupación por parte de los familiares de Miguel y su manager, pidiendo su pronta liberación.

Para el pasado 2 de diciembre las autoridades confirmaron la liberación del hijo de Giovanny Ayala, siendo encontrados en un lugar alejado de la zona donde se dio el secuestro, donde las emociones estuvieron a flor de piel:

“Primeramente gracias a Dios, a toda familia, que siempre en todas las oraciones los tuvimos y también por tenernos a nosotros gracias. Los primeros días fueron horribles no podíamos dormir, con miedo a que nos hicieran algo, siempre nos dijeron que no nos iba a pasar nada, pero aún así desde el primer día teníamos el miedo de que pasara algo.

Ya en las tardes nos tocaba hablar porque los días pasaban muy muy lentos, pero nunca perdimos la esperanza, siempre confiamos en Dios, gracias en serio a la Policía Nacional, al Gaula, gracias por las oraciones. Sentimos una felicidad inmensa que no la creíamos era algo demasiado loco, es algo horrible (...) Siempre nos decían que no nos iban a hacer algo (...) Algunas veces fueron groseros, pero con palabras, pero que nunca nos iban a hacer nada. Nosotros nos portábamos muy juiciosos, para que no nos hicieron nada, el día que nos amarraron con la cadena el pie, tuvimos como tres días que dormimos con las manos atadas“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Miguel Ayala.

Cabe resaltar que después de ser liberado el hijo de Giovanny Ayala se encuentra en observación médica para así verificar que su salud esté óptima, luego de este complejo episodio que vivió, esperando regresar a su hogar.

¿Cuántos hijos tiene Giovanny Ayala?

Giovanny Ayala tendría seis hijos, los cuales no suele mostrar constantemente a través de sus redes sociales. En cuanto a las mujeres, son Valentina y Natalia, hijas de diferentes madres. Mientras que los hijos hombres son Sebastián, Miguel Ángel, Andrés y Luis Ángel, y algunos de ellos siguen los pasos de su padre en la música popular.