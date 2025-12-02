Esta fue la multimillonaria suma que habrían pedido las Disidencias de las Farc por liberar al hijo de Giovanny Ayala y a su mánager

Este martes 2 de diciembre, la Policía Nacional confirmó el rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de Nicolás Pantoja, su manager, después de dos semanas de haber sido presuntamente secuestrados por las Disidencias de las Farc en la vía Panamericana.

Ambos jóvenes fueron liberados en la vereda Chorritos, del municipio la Sierra, dando fin al calvario que atravesaban sus familias después de 15 días rogando por su libertad. Durante ese tiempo, integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central habrían pedido a los parientes de Ayala y Pantoja una exhorbitante suma de dinero para terminar con su secuestro.

Miles de millones de pesos

Según las autoridades, los presuntos responsables de secuestrar a Miguel Ayala y a su manager pidieron 7.500 millones de pesos por su liberación, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión a sus familiares. Por estos actos, uno de los presuntos responsables fue capturado, mientras continúan “las diligencias investigativas y operacionales con el fin de identificar, ubicar y capturar a los demás integrantes de esta estructura criminal responsables de este grave hecho”, según precisó la Policía.

En una llamada con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el cantante le agradeció por el rescate de su hijo y le dijo que estaba “muy feliz de escuchar esta noticia”. En esa misma comunicación, el jefe de la cartera le dijo: “Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar, el manager también fue liberado. Fue una ejecución impecable de héroes de la patria”

Las autoridades confirmaron que el rescate se llevó a cabo gracias a la articulación de unidades del Gaula, el Grupo de Operaciones Especiales – GOES, los Comandos Jungla, el Área de Aviación Policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Además, señalaron que en el lugar de la liberación se incautó una pistola calibre 9 mm.