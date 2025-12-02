Encadenados y en un cambuche: Así encontraron al hijo de Giovanny Ayala y su manager

Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, fue liberado tras 16 días de secuestro en el Cauca. El también músico había sido raptado junto a su mánager, Nicolás Pantoja, el pasado 18 de noviembre cuando se movilizaban por la vía Panamericana rumbo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Le puede interesar: Ultima hora: Liberan al hijo de Giovanny Ayala después de dos semanas de secuestro

La noticia de su liberación fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien llamó directamente al artista para informarle que su hijo estaba “en buenas manos y en buen estado”. De acuerdo con el ministro, la operación fue realizada de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Los dos hombres fueron encontrados en condiciones infrahumanas. Las fotografías, difundidas por la Policía, muestran a Miguel Ayala y a su mánager visiblemente afectados tras más de dos semanas de cautiverio. Ambos fueron mantenidos en una zona rural de difícil acceso y sometidos a condiciones precarias durante su secuestro.

La intervención tuvo lugar en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio, liberando a las víctimas y capturando a uno de los presuntos responsables. Según las autoridades, los secuestradores pertenecerían al Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, que habría exigido a las familias un pago de $7.500 millones y un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.

Durante el operativo se incautó una pistola calibre 9 mm, arma que será puesta a disposición de las autoridades judiciales como evidencia clave en el proceso investigativo.

El GAULA de la Policía Nacional continúa adelantando diligencias para identificar y capturar a los demás integrantes de esta estructura criminal involucrados en el secuestro. Entretanto, Miguel Ayala y su mánager ya se encuentran bajo protección y reciben acompañamiento tras la dramática experiencia.

Hijo de Giovanny Ayala y su manager fueron rescatados en el Cauca Créditos: Policia Nacional