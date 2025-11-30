Aida Merlano confesó que demandó por alimentos al ‘agropecuario’, “A mí me respetas y deja de utilizar a mi hijo”

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia, pues desde hace varios años ha dado de que hablar en las redes sociales, contando así con videos inspiraciones para otras mujeres, así como también que causan risas en sus fans. Sin embargo, el mayor sueño de la también empresaria era convertirse en madre, deseo que se hizo realidad hace pocos meses con la llegada de Emiliano, fruto de su relación con Juan David Tejada, más conocido como ‘El agropecuario’.

Sin embargo, semanas después de su nacimiento, se confirmó la ruptura de Aida con Juan David, donde fueron pocos los detalles revelados, pero meses más tarde, la creadora de contenido no se aguantó las indirectas de su expareja, tanto así que confesó que en una ocasión intentó maltratarla y desde el nacimiento de su pequeño el hombre no responde económicamente por él.

La polémica volvió a estar presente, luego de que Emiliano cumpliera sus cuatro meses y Juan David Tejada compartiera uno foto cargando al bebé e indicara: “Felices 4 meses, hijo de mi vida, así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”.

Horas más tarde, Aida Victoria Merlano no guardó silencio y por medio de un video compartido a través de sus redes sociales indicó: “Así como tú no compartas como caballero, ni te mides para mandar tus indirectas de hembra herida, porque estas cosas las hacen las hembras, entonces yo no me tengo que comportar como una dama. A mí me tienes que respetar no solo porque te parí un hijo, sino porque también lo mantengo, entonces de mi estabilidad mental depende de que tu hijo coma.

Porque en redes sociales te jactas del padre perfecto y resulta que desde que el niño nació tú no das un peso y estás demandado por alimentos, entonces ese cuentico de guardar silencio para ser una dama, mi amor, yo no soy esa, puede armarte un circo con todo y payasos, si no me respetas. Por otro lado, estás felicitando a tu hijo por sus cuatro meses, porque no felicitas a Sebastián, tu hijo mayor que ayer se graduó, ayer no te apareciste, es que tú publicas solo al hijo que más visualizaciones te da.

Si estás luchando para que te dejen hacer presencia en la vida de tus hijos, porque luchas por Juanita, tu hija chiquita, a ella no te la dejan ver, entonces papi, quieres que nos tiremos (...) A mí me respetas y deja de utilizar a mi hijo para sonar".