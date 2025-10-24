Expareja de Aida Victoria confesó que ella tiene problemas psicológicos y no le permite ver a su hijo, “Es tan falsa”

Aida Victoria Merlano es una famosa creadora de contenido y empresaria quien ha dado de que hablar en varias ocasiones. La más reciente polémica tuvo que ver con su expareja, Juan David Tejada, luego de acusarlo de no responder económicamente por su hijo, Emiliano, quien cuenta con pocos meses de vida e incluso no verlo desde hace más de 20 días.

Le puede gustar: Esta fue la causa de fallecimiento de figura de ‘Buen día, Colombia’

Ante el hecho ‘el agropecuario’ no guardó silencio y dejó claro que si responde por su hijo, compartiendo unos audios en los que Merlano en medio de unas campañas publicitarias toma parte del dinero para los gastos de su hijo. Sin embargo, estas también fueron contestadas por la creadora de contenido, asegurando que ella era quien mantenía su unión económicamente.

Pero el intercambio de declaraciones no ha parado, tanto así que recientemente Juan David Tejada volvió a referirse a este tema asegurando “No podemos permitir que haya gente malintencionada que quiera venirnos a acabar con cosas que no son. Tema número uno como esta mujer, esta expareja sale a decir que ella tuvo sola los primeros 40 días, cuando estuve yo, estuvo mi mamá, estuvo la prima que es la que cuida al niño en este momento.

Segundo tema, las pautas, los negocios, nada de eso fue gratis, el 50% era para ella, si tengo mucho que agradecerle a ella, porque facturamos, ganamos, no fui yo solo. Tercero, como es tan absurda y tan poco inteligente, no sé cómo se le llama a una mujer de estas venir a decir que yo no le doy un solo centavo a mi hijo es totalmente falso (…)

Dicho por su misma familia tiene problemas psicológicos (…) Esta mujer es una persona que le gusta pordebajear a todo el mundo, porque se cree la más, porque si alguien no le agrada quiere acabarlos y así no es. Yo les hago una pregunta aquí, todas las parejas que hemos estado con ella somos malos, entonces quién es del problema, nosotros o ella“, agregó la expareja de Aida Victoria Merlano.

Tejada también reiteró que no ha visto a su hijo porque Aida Victoria no le permite ver al pequeño, a pesar de buscar a quienes la cuidan: “No me acuerdo cuantas relaciones han tenido, pero hemos sido los malos y ella termina siendo la buena, porque. Ella es una mujer que vive de la polémica (...) Viene a desquitarse con el más guevón (...) Es tan falsa como la personalidad que le vende a todas las mujeres que Colombia (...) Todas las cosas que están en el apartamento son mías”.