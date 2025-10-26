Aida Victoria no aguanto más y expuso nuevas conversaciones de la relación con su expareja: “me quería dar”

La acalorada polémica alrededor de la influencer Aida Victoria Merlano continua, debido a las afirmaciones en su contra de parte de otra de sus exparejas, se trata de Juan David Tejada. Tras su ruptura con Westcol, empezó una relación con este hombre, que dejo como fruto a su primogénito, Emi, pero esto no sería impedimento para que su relación se acabara antes del nacimiento del pequeño.

En el momento que se confirmó la separación se supuso que ambos habían quedado en buenos términos, solo hasta la ola de comentarios hacia Aida donde la juzgaban por su maternidad. Al salir a defenderse, comentó que ella estaba asumiendo todos los gastos de su hijo y que su expareja no tenía nada ver con ellos, por lo que también expuso algunas conversaciones privadas.

A la conversación se han sumado personas cercanas a Aida, entre ellas su prima quien la ha estado asistiendo desde su embarazo y con la crianza del niño. Pero también el mejor amigo de la influencer, se trata de Diego Camacho, quien por medio de su Instagram reconfirmó todo lo que se ha dicho sobre Juan David Tejada y no lo bajo de tacaño y mal padre.

La nuevas conversaciones expuestas por Aida Victoria Merlano

Después de que este hombre afirmara que Aida no le ha permitido ver a su hijo e incluso que tiene problemas mentales, ella apareció en sus historias de Instagram indicando: “Medité mucho sobre esta situación, pero la verdad no tiene versión, la verdad es una y no es con palabras, es con pruebas”.

En las primera capturas aclara que ella nunca le ha impedido a Tejada ver a su hijo: “Jamás le he impedido ver a su hijo y eso que esto pasó 2 días después de que llegó a mi casa a quererme pegar y me niego a que mi hijo crezca y crea que yo le negué tener un papá presente”, señaló.

En las siguientes se puede observar que el hombre estaba enojado porque los porteros lo anunciaban cuando llegaba a la residencia de Aida, también los días en los que ella había tenido al bebé y él se encontraba en ferias. En ese momento, la influencer le pidió que sacara sus cosas de su hogar, finalmente mencionó una finca que compraron juntas y la cuál él no le quiere escriturar.