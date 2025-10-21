“Está muy guapo”, Aida Victoria Merlano sobre si regresaría con su exnovio Westcol

A finales del mes de septiembre Aida Victoria Merlano y Juan Davida Tejada confirmaron que relación llegó a su fin, a pesar de haberse convertido en padres. Esto se empezó a especular tras la falta de interacción en redes sociales entre ambos. Incluso se difundió la teoría de que había una reconciliación entre Aida con su exnovio, Westcol.

PUBLICIDAD

Los fans de la antigua relación han visto esto como una luz verde para una reconciliación entre Aida y Westcol, así en el momento de su ruptura con el padre de su hijo, hicieron algunos montajes, donde sale el paisa de espaldas al lado de Aida con su bebé en brazos. Estas imágenes llegaron a ambos, en el caso del stremear le causó gracia, admitió que si sería padrastro pero recalcó que no tiene que ver nada con ella y que todas las especulaciones son falsas.

No obstante, en sus transmisiones en Kicl le han preguntado si sería padrastro, a lo que él contesta que no tendría ningún problema de serlo. Claramente este tipo de preguntas van relaciones con Aida, pues en su momento la relación fue bastante mediática y en la ruptura ambos se mostraron muy afectados.

Mientras Westcol se encontraba realizando su evento Stream Fighters en Bogotá, Merlano fue a la discoteca Tutaina, en la que al parecer ambos tienen acciones. En el famoso lugar, suelen grabar videos con los asistentes para las redes sociales, estuve el turno fue para Aida, a quien le preguntaron eSi me le preguntaron enseguida si regresaría con su ex Westcol.

“Ay que son esas preguntas”, respondió mirándose las uñas, para luego agregar: “le mando un saludo muy especial que Dios me lo bendiga y me lo proteja, le quedo muy lindo su nuevo diseño”.

El comentario por supuesto llamó la atención, pues de a poco la Expareja ha vuelto a revivir a los fans de su relación.