Aida Merlano regañó a su hija y al ‘Agropecuario’ por “inmadurez” tras su separación; “el niño no pidió venir al mundo”

La influencer, AidaVictoria Merlano se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de sacar una serie de videos en los que le mandó unas duras ‘pullas’ a su expareja, Juan David Tejada, ‘El agropecuario’, de quien ella asegura, no se ha hecho cargo de los gastos de su hijo. Tras esta situación, la madre de Aida emitió un comunicado en el que le dio ‘palo’ a los dos padres del menor.

Tras la finalización de su idilio entre Aida y Juan David Tejada, optaron inicialmente por mantener discreción y evitar pronunciarse públicamente sobre los motivos de la ruptura. No obstante, con el tiempo se evidenció que la separación no se dio en buenos términos. La creadora de contenido afirmó en un video que Tejada habría pasado cerca de 20 días sin visitar a su hijo, ‘Emi’, periodo en el cual, según sus declaraciones, ella habría asumido por completo los gastos del menor.

Aida Victoria - Jua David Tejada

Este tema se ha prestado para decenas de reacciones, la más reciente, la de la madre de Aida, excongresista que se encuentra en Venezuela, emitió una misiva en la que expresó:

“He decidido pronunciarme públicamente para proteger la tranquilidad de mi familia y, sobre todo, la dignidad del menor involucrado. Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública. Tanto Aida Victoria como Juan David son responsables de la situación actual. Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos”, afirmó la exsenadora.

“Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo, y le deben respeto y protección. Por el bien del niño, haré todo lo que esté a mi alcance para garantizarle el derecho de crecer con la presencia de ambos padres, dignos, respetados y conscientes de su responsabilidad. Porque la verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con el ejemplo y el silencio que construyen paz”, añadió.