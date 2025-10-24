Aida Victoria estalló contra su expareja y confesó que no recibe ayuda económica para su hijo, “llevas 20 días sin verlo”

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia, pues desde hace varios años ha dado de que hablar en las redes sociales, contando así con videos inspiraciones para otras mujeres, así como también que causan risas en sus fans. Sin embargo, el mayor sueño de la también empresaria era convertirse en madre, deseo que se hizo realidad hace pocos meses con la llegada de Emiliano, fruto de su relación con Juan David Tejada, más conocido como ‘El agropecuario’.

El pasado mes de julio Aida Victoria le dio la bienvenida a su pequeño, mostrando algunos detalles por medio de sus redes sociales, como las noches en vela, sus primeros ‘looks’, además de la serie de risas que ya viven juntos. Sin embargo, semanas después de su nacimiento se confirmó su ruptura con Juan David Tejada en medio de varios rumores por una supuesta infidelidad, hecho que fue desmentido por el ‘agropecuario’, como lo han llamado los fans de la creadora de contenido.

Aunque ninguno de los dos se ha referido a los motivos de su ruptura, sí se conoció que Aida Victoria estaría saliendo con un empresario, quien la ha llenado de detalles e incluso habrían viajado juntos. En medio de las críticas, Merlano respondió a algunas dejando claro que es una mamá responsable que cumple con todas las funciones que su hijo requiere, contando con una niñera que es su apoyo y dejando ver que Tejada no contaría con un gran papel dentro de la vida de su hijo.

Sin embargo, horas más tarde Juan David no guardó silencio y a través de sus redes sociales aseguró “Arriba hay un Dios que todo lo ve, solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito a los que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios que se encargará de poner todo en su lugar. Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre. En algún momento las máscaras se caerán”.

Aunque se pensó que Aida Victoria no se referiría a este tema, horas más tarde y de manera contundente la empresaria dejó claro que Tejada lleva más de 20 días sin ver a su hijo e incluso no la apoya económicamente: “La realidad de mi vida que yo sostengo sola a mi hijo, que tiene eso de malo. Porque se tiene que salir la otra parte si yo no estoy diciendo mentiras, entonces con ese cuentico de ‘soy un caballero’, saque las pruebas, diga, yo mantengo a mi hijo, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado porque no mantiene a su hijo.

No me indigno porque no mantengas a tu hijo, porque te tienes que indignar de que yo me sienta orgullosa de la mujer que soy, porque estoy sacando sola a mi hijo adelante. A mí no me vengas a joder la vida porque si alguien está echando mi$rd&s eres tú porque dices ayer lo vi, llevas 20 días sin verlo. Usted no es un caballero, pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado".