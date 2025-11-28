“Qué belleza”: Catalina Gómez, de ‘Día a día’, mostró su lujosa casa en Bogotá

Catalina Gómez es una de las presentadoras más conocidas de Caracol Televisión, pues durante más de una década ha hecho parte de ‘Día a día’, donde se ha ganado el cariño de los televidentes debido a su talento en la pantalla chica, pero también la serie de conocimientos con los que cuenta en otras facetas como la salud, nutrición y meditación que le permiten desarrollarse en otros campos.

Su amplia aparición en la televisión ha traído consigo una gran visibilidad por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa alcanzando los más del millón de seguidores, compartiendo varios de sus proyectos, pero también lo más importante de su vida, como lo es su familia junto a Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, con quien le dio la bienvenida a sus dos hijos, Emilia y Cristóbal, su sueño cumplido.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Gómez mostró que como familia se reunieron para decorar la navidad en su hogar, evidenciando así varios de los espacios con los que cuentan su casa. Una sala de gran tamaño con una decoración sobria y de tonos neutros, contando con zonas para las plantas, cuadros y demás accesorios. Por supuesto, su árbol de navidad también terminó siendo el protagonista añadiéndole varias elementos llenos de color y por ende, de luz.

“Llegó nuestra navidad”, fueron las declaraciones que añadió Catalina Gómez, al mencionado video del que también hicieron parte su esposo y sus dos hijos, quienes contaban con un ‘look’ inspirado en esta época navideña.

¿Quién es el hijastro de Catalina Gómez, de ‘Día a día’?

El hijastro de Catalina Gómez es Lucas Sampedro, quien estaría sobre sus 25 años de edad. El joven desde su niñez estuvo haciendo parte de la industria del entretenimiento, teniendo en cuenta el rol de su padre como vicepresidente de entretenimiento de Caracol, pero Lucas decidió convertirse en periodista, graduándose ya hace un tiempo de la Universidad Javeriana.

Pero antes de que alcanzara su título profesional, Lucas ya hacía parte de la emisora que también hace parte de Caracol Televisión como lo es‘Blu Radio’, destacándose por el talento con el que cuenta avanzando rápidamente en este rol.