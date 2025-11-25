Carolina Sabino recibió amoroso impulso de su ‘churro’ esposo extranjero en plena final de MasterChef

MasterChef Celebrity Colombia volvió a encender sus fogones para una final, la de su séptima temporada; en la que quedaron como últimas concursantes, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzy y Valentina Taguado, quienes se la lucharon para heredar la corona de Paola Rey, ganadora de la edición inmediatamente anterior.

Previo a las indicaciones para lo que serían los platillos finales, Claudia Bahamón, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, le dieron la bienvenida nuevamente al set a los 18 concursantes que no pudieron llegar al capítulo final; dejando como un momento curioso el reencuentro en esta cocina entre Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar, quienes terminaros envueltos en una relación tras su respectiva eliminación.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Michelle Rouillard aprovechó el pantallazo de MasterChef para incorporarse a proyecto lejos de RCN

Yepes y Caterin Escobar sí estarían en una relación y Claudia Bahamón los delató Fotos: Cortesía RCN

Tras este momento lleno de risas y regocijo entraron las cuatro cocineras finalistas, quienes como última entrada decidieron llenar de sabor el set con una canción llena de poder femenino que dejó sin palabras a los presentes y a los televidentes en casa. Pero para gran parte de la audiencia le pareció reprochable lo que pasó justo en el inicio del reto, cuando Raúl Ocampo, dijo frente a las cámaras, “espero que gane Valentina, digo que gane quien se lo merece”.

Pero después de esto llegó el momento de la llegada de las familias, y la primera en recibir esta sorpresa fue Sabino, quien pudo abrazar a sus dos hijos y a su esposo, Mario Bert, empresario chileno radicado en Ecuador, que le dio las siguientes palabras para motivarla:

“Estamos muy orgullosos todos, realmente es una felicidad, estamos realmente emocionados y la estamos esperando para que cocine en la casa”, expresó.