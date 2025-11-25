Rausch, Zubiría y Belén no se las dejaron fácil: Este es último y complicado reto de la final de MasterChef

MasterChef Celebrity Colombia 7, llegó a su gran final este lunes 24 de noviembre, instancia que se alargará durante dos episodios en los que Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzy y Valentina Taguado, se la lucharán para llevarse el gran premio y entrar en el selecto listado de ganadores en los que están, Paola Rey, Carolina Acevedo, Piter Albeiro, entre otras figuras del entretenimiento cafetero.

Tras la llegada de los otros 18 participantes que salieron eliminados y los familiares de las finalistas, Claudia Bahamón, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, se pusieron manos en el asunto y le dieron a conocer a las cocineras y a los televidentes en qué consistirá el último reto, en el que la alta cocina tenía que sí o sí estar presente.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Carolina Sabino recibió amoroso impulso de su ‘churro’ esposo extranjero en plena final de MasterChef

Carolina Sabino y su esposo Captura RCN: 24/11/2025

¿En qué consiste el reto final de MasterChef Celebrity Colombia?

Los jurados fueron concisos en decirles a las cocineras que debían realizar tres platos para cada uno de ellos, una entrada, un plato fuerte y un postre, en el que se debía relatar una historia, como lo afirmó Zubiría.

Las finalistas tendrán 60 minutos para hacer la preparación previa y de a 30 minutos para mostrar cada uno de los platillos, lo que completaría dos horas y media de reto; pero con un detalle que no es para nada mínimo, solo tendrían diez minutos para entrar a la despensa.

Violeta fue la primera en dar pistas de lo que elaborará de plato fuerte, un encocado en el que brillaran los sabores del Pacífico; por su parte, Carolina, hará resaltar los sabores del coco, ingrediente que por poco y no encuentra en esta alacena; Valentina no se quiso ir por lo fácil y cogió unos champiñones, que muchos esperan los haga rellenos o en salsas; la última en seleccionar ingredientes fue ‘Aleja’, quien no mostró mucho, pero se aseguró de dejar en claro que sus raíces estarán más que latentes.