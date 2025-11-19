Giovanny Ayala se despachó contra famosa emisora luego de dudar del secuestro de su hijo, “se burlan del dolor ajeno”

Giovanny Ayala es un reconocido artista de música popular, quien ha llevado al éxito canciones como ‘Anoche la escribí’, ‘De rodillas te pido’, ‘De qué te las picas’, entre otras. Sin embargo, sobre las horas de la mañana del 19 de noviembre se confirmó el secuestro de uno de sus hijos, quien también siguió su rol en la música y durante el regreso de una de sus presentaciones fue secuestrado.

Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre el secuestro del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, las autoridades confirmaron que este hecho se habría presentado durante la noche del 18 de noviembre, luego de que el vehículo en el que se transportaba junto a su manager fuera interceptado mientras que se desplazaban por la vía Popayán- Cali.

De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados que se movilizaban en un vehículo y una motocicleta bloquearon el paso, llevándose al hijo del artista y su manager, para posteriormente dejar abandonado el carro, siendo el conductor, la persona que logró dar aviso a las autoridades y por ende, a las familias.

Aunque han sido pocas las apariciones de Giovanny Ayala, el artista y su hija no dudaron en demostrar su descontento ante las declaraciones de los locutores de Impresentables en las que indicaron: “No les creo, nada, yo a Giovanny Ayala no lo creo nada desde que se puso a jugar en Colombia con el tema de la violencia, que se había prendido a puños con yo no sé quién para lanzar una canción, hasta que las autoridades, la policía nacional no dé el reporte oficial de que el man está desaparecido, yo al señor Giovanny, gran cantante, respeto su trayectoria, qué pena no lo creo nada desde que fue capaz de usar la violencia como método de publicidad”.

Seguidamente, otro de los locutores aseguró que las autoridades ya había confirmado el secuestro del hijo del cantante, donde Pipe Flórez volvió a referirse a este tema asegurando: “Lo siento mucho por Don Giovanny Ayala, siempre le he creído a usted, esperamos que su hijo aparezca pronto con vida y con salud”.

Sin embargo, el mencionado clip que fue compartido por medio de las redes sociales no pasó desapercibido por Giovanny Ayala, quien comentó la publicación añadiendo: “Me parece una falta de respeto, que ustedes con el profesionalismo que tienen se burlen del dolor ajeno”. Cabe resaltar que horas después y debido a las críticas, el video fue eliminado de las redes sociales de los40Colombia.