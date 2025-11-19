Él es el talentoso hijo de Giovanny Ayala, que fue secuestrado en el Cauca; estuvo en Caracol

La música popular en Colombia vive momentos de tristeza y tensión tras la confirmación del secuestro de Miguel, hijo de Giovanny Ayala, quien a sus 23 años se ha hecho un gran nombre, estando presente en reconocidos escenarios, e incluso programas de televisión.

‘Migue’, como cariñosamente lo llaman sus familiares y amigos, es uno de los seis hijos del intérprete de ‘De rodillas te pido’; junto a Natalia, Valentina, Sebastián, Luis Ángel y Andrés.

Giovanny Ayala Yo Me Llamo

Este cantante se presentó recientemente en el Festival Caucano, que se realizó el pasado primero de noviembre en la ciudad de Cali; compartiendo tarima con otros exponentes musicales como los Hermanos Medina y Segundo Rosero. También es de recordar su paso por el concurso de imitación ‘Yo Me Llamo’, en el que quiso ser el doble perfecto de su padre, algo que no pudo ser posible, ya que Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, no lo dejaron pasar más allá de las audiciones.

Aunque no tiene un extenso repertorio, este artista ha puesto a sonar en varias emisoras algunos de sus temas, dentro de lso más destacados: ‘Llorar’, ‘El primer tonto’, ‘Confieso’, ‘La armada’, ‘Amigos y traiciones’ y ‘Alejaditas.

¿Cómo fue el secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

Luego de que se confirmara el secuestro de uno de sus hijos, Miguel, hombre que fue retenido en la vereda El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca.

Los primeros reportes indican que Miguel, se transportaba en una camioneta desde Popayán junto a otra persona por este punto de la vía Panamericana, a eso de las 7:00 p.m del pasado martes 18 de noviembre, y que iban en dirección al aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca.

En el camino fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta que los obligaron a desviarse del camino y tomar rumbo al sector de Las Tres Margaritas, en zona rural de Cajibío.

Cabe acotar que Miguel se encontraba realizando una presentación artística en el municipio de El Tambo, en el que hay una fuerte presencia de las disidencias de las extintas FARC, al mando de Iván Mordisco; por lo que ya se están adelantando las primeras acciones por parte de las autoridades para dar con su paradero.

Son pocas las reacciones que se han conocido al respecto, una de ellas la de su hermana Natalia, quien por medio de las redes sociales expresó:

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia, No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, afirmó.



