Autoridades revelan información poco conocida del secuestro del hijo de Giovanny Ayala: venía de presentarse en Popayán

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del conocido cantante Giovanny Ayala, ha causado consternación en el país por la difícil situación de seguridad que vive el país. Los hechos sucedieron en la noche del martes 18 de noviembre en la vía Panamericana que conecta a Popayán con Cali.

Lo que se ha podido conocer, es que además del joven cantante, el grupo criminal también secuestró a su manager, pues todo parece indicar que Miguel Ayala se dirigía hacia la ‘Sucursal del Cielo’ en un vehículo de plataforma, luego de haber tenido un par de presentaciones en Popayán.

Lea también: Disidencias de las Farc salieron con megáfono en mano advirtiendo sobre ataques a la estación de Policía de Jambaló, Cauca

El general Henry Yesid Bello Cubides, entregó información relevante ante medios de comunicación, sobre cómo se dio el secuestro y quiénes estarían detrás de los hechos.

“Tenemos información en el sector delinquen el frente ‘Jaime Martínez’ (de las disidencias de las Farc). (...) Estos dos ciudadanos habían salido de la ciudad de Popayán hacia la ciudad de Cali para abordar un vuelo en el municipio de Palmira. Fueron interceptados por dos vehículos que se encontraban en la vía, allí descendieron hombres armados, los colocan en estado de indefensión y posteriormente los llevan al norte de ese municipio. Hasta el momento ningún delincuencial ha hecho exigencias de dinero para la liberación”, señaló el uniformado.

igualmente el uniformado dio a conocer los operativos que han realizado en la vía Panamericana para detener la delincuencia, es importante señalar que es una zona que ha sido escenario de varios hechos criminales por parte de disidencias.

“Estamos haciendo intervenciones focalizadas para contrarrestar y contener esas conductas delictivas. Hemos priorizado continuar con intervenciones focalizadas, especialmente, en la vía Panamericana y evitar que se cometan conductas delictivas. En la semana anterior incautamos más de siete toneladas de sustancias psicoactivas que se dirigían hacia el interior del país”.

Los familiares de Miguel Ayala, han pedido respeto por la difícil situación que pasan.