¿No les aguantaron la grosería? ‘Impresentables’ de Los 40 ya no será emitido por el Canal 1

‘Impresentables’ es el programa estrella de la emisora juvenil ‘Los 40’ que poco a poco ha logrado cautivar a los colombianos. El equipo, que inicialmente estuvo conformado por Valentina Taguado, Roberto Cardona y Pipe Flórez, se convirtió en un todo un fenómeno, con el que han logrado darle una imagen fresca e innovadora a la radio.

Los buenos resultados del programa han sido notorios, por lo que en el mes de octubre de 2024 llegaron a la pantalla chica, nada más y nada menos que en uno de los canales más queridos de la televisión colombiana, Canal Uno. Mediante una publicación en la cuenta oficial del medio dio a conocer este nuevo ciclo del formato que, hasta hoy, estaba en la parrilla de programación de lunes a viernes a las 9:00 a.m.

A la par de que en radio seguía con su horario habitual, acompañando a sus oyentes desde las 6:00 am. No obstante, el poder adaptar el formato también a la televisión fue todo un reto que quizá no haya dado muchos frutos, por lo que el director de Los 40, Sheby García, comentó en la mañana de este 16 de abril que ‘Impresentables’ ya no iba más al aire en el canal 1.

A esto se le suma que uno de sus personajes preferidos, lleva un gran tiempo ausente del programa, ella es Valentina Taguado que con su participación en MasterChef, tuvo que ponerle pausa a su rol como locutora. El director estuvo esta mañana acompañando a Pipe Flórez, junto con Tato Cepeda en el programa, por lo que aprovechó para dar esta noticia y aclarar que el horario será como el habitual de la radio, de 6:00 am a 10:00 am. Mientras que la trasmisión en vivo la podran ver sus oyentes por medio de TikTok y la página oficial del programa.

¿Quién es el remplazo de Valentina Taguado en ‘Impresentables’?

Se trata de Diana Restrepo, que durante una entrevista con la cantante Adriana Lucía expresó la admiración que tiene hacia la cantante y cómo su música la acompañó en un momento bastante difícil de su vida, cuando aún no hacía radio. Al respecto, la locutora comentó que cuando recién llegó a Bogotá con su hijo, que en ese entonces tenía año y medio, pasó por una situación económica bastante difícil, además de que no tenía trabajo.

En busca de sacar adelante su hogar, la mujer empezó a vender tintos por la avenida primera de mayo y se fue a vivir a una habitación sola, pero desafortunadamente su cama se había dañado, por lo que estaba durmiendo en el piso con su pequeño hijo. Para después mencionar que siempre tuvo una conexión con la canción ‘Llegaste tú’ de Adriana Lucía, la cual le ha dedicado a su hijo varias veces.

¿Cuáles fueron las nominaciones de los ‘Impresentables’ en los Premios India Catalina?

El grupo de Impresentables estuvo nominado en la categoría de “Mejor Creador de Contenido Digital” y “Mejor Spot Publicitario”. Por lo que estuvieron invitando a sus seguidores a votar por ellos, pero en ninguna de las categorías consiguieron la estatuilla. En “Mejor Creador de Contenido Digital” ganó el influencer Julian Trujillo.