“No es momento para juicios”: Hermana de Miguel Ayala dio desgarrador mensaje tras el secuestro del joven cantante

En la mañana de este miércoles 19 de noviembre se confirmó el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, uno de los máximos referentes de la música popular en Colombia. Tras esta situación, una de sus hermanas, Natalia, salió a hablar en redes al respecto, con un emotivo mensaje en el que pide prudencia y comprensión con el dolor que está sintiendo su familia.

Tras la confirmación del secuestro del también cantante de 23 años, se conoció que el hombre fue retenido en la vereda El Túnel, ubicada en jurisdicción de Cajibío, Cauca.

Según los reportes iniciales, Miguel viajaba en una camioneta desde Popayán junto a otra persona, alrededor de las 7:00 p. m. del martes 18 de noviembre, cuando transitaban por ese tramo de la vía Panamericana rumbo al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

En el trayecto, fueron abordados por dos automóviles y una motocicleta que los obligaron a salir de la ruta principal y dirigirse hacia el sector de Las Tres Margaritas, en la zona rural de Cajibío.

Es importante señalar que Miguel había estado realizando una presentación artística en El Tambo, un municipio donde hay una fuerte presencia de las disidencias de las antiguas FARC bajo el mando de Iván Mordisco; por ello, las autoridades ya iniciaron las primeras acciones para ubicar su paradero.

¿Qué dijo su hermana Natalia?

Minutos después de que se confirmara esta triste noticia, Natalia Ayala emitió un sentido mensaje en una de sus historias de Instagram en el que afirmó:

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia, No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, afirmó la hermana de Miguel.